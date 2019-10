Forte scossa di terremoto nel Tirreno Meridionale | nettamente avvertita al sud Italia

Terremoto in tempo reale - violenta scossa all’alba nel golfo di Policastro - trema Forte la terra in Calabria : Una violenta scossa di Terremoto è avvenuta nella notte appena trascorsa nel mar Tirreno nel golfo di Policastro. L’evento sismico, di magnitudo 4.4, è stato localizzato in mare a una profondità di 11 chilometri dal livello del mare. La scossa è avvenuta alle 6,31 di oggi ed è stata avvertita anche a Cosenza città. I comuni dove la popolazione ha avvertito il tremolio della terra sono stati Scalea, Diamante, Belvedere ...

Forte terremoto a Cosenza - la terra trema all’alba : scossa di magnitudo 4.4 : L’epicentro del terremoto è stato individuato a largo di Diamante in provincia di Cosenza. La scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter è stata registrata alle 6.31.Continua a leggere

Terremoto : Forte scossa nell’Oceano Atlantico - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell‘Oceano Atlantico. La scossa, di magnitudo 6.5, si è verificata alle ore 18:08 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Atlantico Meridionale, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Data l’entità della scossa non si esclude un’allerta tsunami. L'articolo Terremoto: forte scossa nell’Oceano Atlantico, si teme tsunami ...

Terremoto oggi - Forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

Terremoto Stati Uniti : Forte scossa in Alaska [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Alaska, negli Stati Uniti . La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata nella regione Nord-Est dell’Alaska. L’epicentro è stato localizzato in prossimità del Koyukuk National Wildlife Refuge, mentre l’ipocentro a soli 0.1 Km di profondità. La scossa è avvenuta alle 05:08 ora locale, le 15:08 ora italiana. L'articolo Terremoto Stati Uniti: forte scossa in Alaska [MAPPE ...

Forte scossa di terremoto nelle Filippine [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Filippine alle 13:37:06 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto nelle Filippine [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - Forte scossa di magnitudo 4.0 nella zona di Catanzaro : scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nella mattinata di lunedì 7 ottobre in Calabria. Il Terremoto è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8.11 nella provincia di Catanzaro. Decine le segnalazioni sui social: il sisma è stato avvertito in molte zone della regione.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.0 si è verificato nell’area del Dodecaneso (Grecia) alle 06:44:56 ora italiana (07:44:56 ora locale) ad una profondità di 14 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Filippine - Forte scossa di magnitudo 6.4 al confine con l’Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali, ed è stato avvertito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due Paesi. Secondo l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia non c’è pericolo tsunami.Continua a leggere