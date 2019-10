Fiumi italiani sotto assedio | il 41% è in cattivo stato ecologico | un vero e proprio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ancora una volta dopo le intense piogge che si abbattono sul nostro territorio, dal Piemonte alla Sicilia, iesondano, allagano città e campagne, distruggono ponti, causano vittime. Il WWF torna a puntare l’attenzione sul fatto che se da un lato i cambiamenti climatici favoriscono situazioni estreme – piogge intense straordinariamente concentrate in poche ore per poi passare qualche mese dopo a siccità altrettanto estreme – dall’altro si sconta la mancanza di una seria politica di adattamento ai cambiamenti climatici, fatta di prevenzione e tutela ripristino dei servizi ecosistemici. Interventi come il recupero di aree di esondazione, il ripristino delle fasce riparie, la manutenzione del territorio, i sistemi di drenaggio urbano sostenibile farebbero superare l’approccio del nostro paese alla gestione dei, finora attuato con procedure di emergenza, a compartimenti ...

