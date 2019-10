Ex Ilva | Del Vecchio chiude A Taranto ritorna la cordata italiana

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione dell’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Ex Ilva - cade lo scudo dell'immunità : "Il rischio è dare un alibi all'azienda per andare via" : Ci sarebbe l'intesa Movimento 5 Stelle-Pd: nel decreto salva imprese le tutele legali per i manager dell'ex Ilva saranno...

ArcelorMittal chiama Lucia Morselli per tamponare la crisi dell’ex-Ilva : La sfida delle perdite record e delle battaglie legali, ambientali e industriali. La manager prende il posto di Matthieu Jehl

PresaDiretta - ultima puntata : interviene il Vice Presidente dell'ex Ilva e si torna a parlare di HIV : Quali sono i piani dell’azienda per il futuro dell’impianto di Taranto? Cosa si può fare per fermare l’epidemia di HIV in Italia? Ecco di cosa si parlerà nella puntata di stasera.

Ex Ilva - la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...

Manchester City - tweet discriminatorio di Bernardo SIlva ai danni del compagno di squadra Mendy [DETTAGLI] : L’attaccante del Manchester City, Bernardo Silva, è stato accusato di condotta scorretta dalla Football Association, la Federcalcio inglese, per la pubblicazione di un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy. Nel tweet in questione pubblicato il 22 settembre scorso si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolattini spagnoli “Conguitos” (una papera di ...

Razzismo - la rivelazione shock della calciatrice brasiliana Ludmila da SIlva [FOTO] : Il Razzismo non è un problema solo italiano. Ne sa qualcosa Ludmila da Silva, 25enne attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana, che ha denunciato un certo ‘clima’ anche in Spagna. Ludmila ha postato su Instagram un video in cui ritrae l’atteggiamento di un uomo della sicurezza in un supermercato nei suoi confronti . “Dopo essere arrivata in un supermercato, la sicurezza si sta ...

Ludmila da SIlva - un calcio al razzismo : è l’attaccante dell’Atletico Madrid - ma nei supermercati la trattano come una ‘ladra’ : Ludmila da Silva svela sui social il pessimo trattamento riservatole nei supermercati di Madrid: l’attaccante dell’Atletico è controllata dalla sicurezza come fosse una ladra, unicamente per il suo aspetto Ancora una volta calcio e razzismo si intrecciano in una storia davvero particolare, nel senso negativo del termine. Questa volta, fortunatamente, non si parla di cori razzisti o atteggiamenti discriminatori durante una ...

Ospiti e programma del Premio Tenco 2019 con Antonio SIlva e Morgan alla conduzione : Oggi è stato annunciato il cast del Premio Tenco 2019 in programma 17, 18 e 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il titolo della manifestazione quest'anno è Dove vola colomba bianca e nei tre giorni dedicati alla musica ripercorrerà la musica d'autore dal 1951 ai nostri giorni. Il duo di presentatori dello scorso anno viene confermato: alla guida del Premio Tenco 2019 ci saranno lo storico ...

Taranto - accolto il ricorso dell'ex Ilva : "No allo spegnimento dell'Altoforno 2" : Il procedimento era stato avviato dopo l'incidente che nel giugno del 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata

Psg - Alba SIlva ha rubato il cuore del portiere Sergio Rico : Alba Silva è la fidanzata di Sergio Rico, secondo portiere del Psg in prestito dal Siviglia. La ragazza è stata immortalata sugli spalti del Parco dei Principi con Wanda Nara. Mauro Icardi ha fatto il suo esordio in Champions con il Psg e in tribuna c'era Wanda Nara, in compagnia di Alba Silva e Andrea Salas, mogli dei due nuovi portieri del club transalpino Sergio Rico e Keylor Navas. L'agente dell'ex capitano dell'Inter sta pian piano ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele stoppa in diretta SIlvana Giacobini : "Per favore - sono argomenti delicati" : Eleonora Daniele tiene molto alla privacy. Fresca sposina dopo 16 anni di fidanzamento, non ama parlare della sua vita privata. Così se una ospite della sua trasmissione fa un riferimento indiscreto, lei non la prende bene. È successo stamattina a Storie Italiane. Silvana Giacobini che, in collegame