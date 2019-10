Eruzione Vesuvio e Campi Flegrei | scienziati sui piani di evacuazione | “Trasferire gli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Idicontro il rischio didele deivanno trasformati in progetti di allontanamento volontario e incentivato degli abitanti: un trasferimento preventivo e progressivo verso i paesi interni della Campania, svuotati dal crollo demografico e comunque collegati alla città da nuove infrastrutture, come la ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari. È la proposta di un gruppo di, tra i quali l’ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Giuseppe De Natale, pubblicata sul prossimo numero de L’Espresso in edicola da domenica 27 ottobre e già online su Espresso+. L’improvvisa esplosione sullo Stromboli, che lo scorso 3 luglio ha scatenato il panico sull’isola e ucciso un escursionista, riapre la discussione sulla complessità delle misure di emergenza predisposte dalla Protezione civile in caso di ripresa di attività del ...