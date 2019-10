Ergastolo ostativo | nessuno sconto alla criminalità organizzata

Ergastolo ostativo - Rita Dalla Chiesa : «Mafiosi in permesso? Un premio alle cosche» : Loro pensano che la giustizia giusta sia dare la possibilità, a chi ha scontato molti anni di carcere, di usufruire di permessi premio per riabbracciare la famiglia. E questo potrebbe anche...

Oristano - detenuto all'Ergastolo ostativo muore in ospedale : Aveva vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, ma è morto all'ospedale di Oristano. Mario Trudu, 69 anni, detenuto all'ergastolo ostativo, è deceduto dopo 41 anni di carcere. Ne ha dato notizia su Facebook la sua avvocata Monica Murru, del foro di Nuoro. Trudu aveva ottenuto di recente il differimento pena per motivi di salute ma dopo il ricovero non era riuscito a tornare a casa. Da tempo la difesa aveva chiesto i domiciliari. "Mi ...

Ergastolo ostativo - i mafiosi usano la Carta solo quando fa comodo. Come un paio di ciabatte : L’Ergastolo “ostativo”, anche quando applicato ai mafiosi, non piace. In Europa Come in Italia. Dopo la Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo), tocca infatti alla nostra Consulta. Ora, se nel caso della prima si poteva pensare che i giudici sapessero poco o nulla della realtà della mafia, la stessa cosa non può dirsi a cuor leggero quando si tratta di giudici italiani, che la storia della mafia e delle sue atroci efferatezze dovrebbero ...

Sorella ex boss : "Ergastolo ostativo è pena di morte nascosta" : Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il carcere ostativo è una pena di morte 'nascosta', se il carcere deve rieducare è giusto che si apra a qualche possibilità dopo aver dimostrato con un percorso di aver preso le distanze dal passato. E questo è quello che ha fatto mio fratello, che dal suo passato ha pre

L’Ergastolo ostativo è in parte incostituzionale : (foto: LaPresse/Manuel Romano) La Corte Costituzionale ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, una pena senza fine che viene irrogata ai condannati per reati gravi come terrorismo e associazione mafiosa e impedisce al detenuto di godere di alcuni benefici, a meno che non collabori con la giustizia. Secondo i 15 giudici che compongono l’organo, è incostituzionale subordinare la concessione di permessi ...

Ergastolo ostativo - la sentenza va capita. Sbaglia o è in malafede chi dice che i mafiosi usciranno : A poche settimane dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani sullo stesso tema (ma si tratta solo di una coincidenza temporale), ieri anche la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che riguarda l’Ergastolo ostativo, vale a dire quella modalità di pena perpetua che osta alla concessione di ogni beneficio di legge se non nel caso in cui il condannato collabori con i magistrati. La decisione di ieri riguardava in particolare la ...

Ergastolo ostativo - la lista dei mafiosi che potranno chiedere i permessi : È lunga la lista dei mafiosi che, adesso che la Corte costituzionale (con 8 voti favorevoli e 7 contrari) ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’Ergastolo «ostativo», e quindi che è possibile concedere permessi premio anche senza collaborare con la giustizia, potranno accedere ai benefici penitenziari. I requisiti sono tre: la «piena prova di partecipazione» al percorso rieducativo durante la detenzione, l’acquisizione di ...

Per Spataro la sentenza della Consulta sull'Ergastolo ostativo è coraggiosa : “Una sentenza apprezzabile e coraggiosa”. In una breve intervista a la Repubblica l'ex procuratore di Torino Armando Spataro, una lunga carriera in prima linea contro terrorismo e criminalità organizzata, oggi in pensione, definisce così il pronunciamento della Corte costituzionale sull'ergastolo: chi non si è pentito può uscire, se non è più legato alle cosche. Insomma, non si tratta di un regalo alla mafia come molti sostengono, posizione che ...

Ergastolo ostativo : Di Maio - diritti persona? Quelli sono animali : "Rispetto la sentenza, ma il Movimento 5 stelle non è d'accordo e faremo il possibile affinché Quelli che erano in carcere con regime di Ergastolo ostativo ci rimangano finché non si prendono altri mafiosi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, e capo politico M5s, Luigi Di Maio, a Terni per un incontro con i cittadini in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica, commentando la sentenza della Corte Costituzionale sull'Ergastolo ...

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

La consulta dichiara illegittimo l'Ergastolo ostativo : Ottenere un permesso premio anche durante un ergastolo ostativo? Ora si può. Lo ha stabilito la Corte costituzionale accogliendo un ricorso presentato dai magistrati del tribunale di sorveglianza di Perugia per due persone condannate al carcere a vita per delitti di mafia. Da adesso in poi sarà dunque possibile ottenere i permessi se sarà provato, attraverso altri elementi diversi dalla collaborazione, che il detenuto ha spezzato i legami con ...

Ergastolo ostativo - Di Matteo : “Sentenza apre varco pericoloso. Spero che la politica sappia reagire ed eviti che si apra carcere a mafiosi” : “La sentenza ponendo fine all’automatismo che caratterizza l’Ergastolo ostativo apre un varco potenzialmente pericoloso”. Tra i primi a parlare dopo la sentenza storica della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4bis, c’è il consigliere del Csm Nino Di Matteo.”Dobbiamo evitare”, ha detto all’agenzia Adnkronos, “che si concretizzi uno degli obiettivi principali che la ...

Ergastolo ostativo - la Consulta apre ai permessi anche per chi non collabora : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all’Ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata