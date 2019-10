Ergastolo | “il boss che sovrastava gli altri per acume” | ecco chi è davvero il mafioso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un “dirigente della mafia catanese”, vicino al superNitto Santapaola, finito all’per due omicidi con il vizio della fuga: per due volte, infatti, si è dato alla latitanza. A volerla sintetizare in un rigo è questa la biografia Sebastiano Cannizzaro, detto Nuccio, 65 anni, da nove detenuto in regime di carcere duro. Adesso un po’ meno. Cannizzaro, infatti, ha vinto una battaglia di cui beneficeranno alcune centinaia di mafiosi che come lui avevano non hanno intenzione di collaborare. Anche quelli che a un certo punto volevano ammazzarlo. Il motivo? Una faida interna a Cosa nostra, una sorta di derby siciliano fatto di omicidi e tradimenti: ipalermitani fedeli a Totò Riina contro quelli catanesi vicini a Nitto Santapaola. Tra questi ultimi c’era anche lui, Sebastiano “Nuccio” Cannizzaro, iltornato agli onori della ...

