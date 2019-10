Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un'inchiesta riaperta da Buzz ha confermato che il rapperdaia seguito di due episodi: il primo riguarda ildi, brano contenuto nell'album Revival (2017) e il secondo si riferisce a unche Marshall Mathers improvvisò durante i BET Hip Hop Awards sempre nel 2017, nel quale attaccava ferocemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per comprendere al meglio la vicenda, però, è d'uopo fare un passo indietro. Nel 2018lanciò il disco Kamikaze e al suo interno era contenuta la traccia The Ringer nella quale rappava: Cause Agent Orange just sent the Secret Service to meet in person to see if I really think of hurtin’ him, or ask if I’m linked to terrorists. I said: "Only when it comes to ink and lyricists"Perché l'Agente Arancione (Donald Trump, ndr) mi ha mandato iper vedere se ...

OptiMagazine : @Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti per il testo di Framed e per un freestyle contro Donald Trump - doyaksec : #Eminem è stato interrogato dai #ServiziSegreti per i testi contro #Trump - MarcoPuglisi3 : Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti per i testi contro Trump -