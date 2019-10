Elezioni Umbria | le tre sfumature della foto di Narni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019)- Lagrafia iniziale dice tutto. State attenti all’orologio. A, Roberto Speranza, ministroSalute e leader di LeU, si presenta per primo. Sono le 10 e 30. Forse Speranza è il più voglioso di farsi immortalare con il trio delle meraviglie - Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - nel nuovo ritratto del campo progressista in salsa giallorossa. Eccolo allora in via Garibaldi, a, Speranza, puntuale come un orologio svizzero. Indossa un abito, una cravatta a pois, si spara un selfie con il sindaco e con il candidato alle regionali Vincenzo Bianconi. Passano pochi minuti ed ecco materializzarsi Nicola Zingaretti. I due, Speranza e Zingaretti, hanno feeling, si stringono la mano, e poi si appartano per conversare qualche minuto. Scoccano le 11. È l’ora prevista per l’inizioconferenza stampa ...

