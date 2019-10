Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si intitola “” l'to da, associazione italiana tra le maggiori e più autorevoli in ambito di tutela del consumatore, promosso con lo scopo di sensibilizzare l'utenza alla conoscenza di base sulla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e familiari. L'iniziativa avrà luogo lunedì 28 ottobre all'ex Noviziato dei Crociferi di via Torremuzza, 21, a. Educare alla finanza come valore sociale Giunta alla seconda edizione, l'è inserito nell'ambito di "Ottobre Mese dell'Educazione Finanziaria" (diffuso sui social con l'hashtag #OttobreEdufin), promosso a livello nazionale dal Comitato Programmazione e Coordinamento delle attività di Educazione del Ministero del Tesoro. Parteciperanno all'incontro con i propri interventi, il pro rettore dell'Università degli Studi di, Fabio Mazzola, il docente di Sociologia ...

informazionecs : “Economy Quiz Show 2019”, a Palermo nuovo evento a cura di Altroconsumo - silviacastronov : RT @AltroconsumoTN: Economy Quiz Show La finanza a teatro! Si cominciaaaa #Altroconsumo #ITAedufin Banca d’Italia - Filiale di Trento https… - silviacastronov : RT @AltroconsumoTN: E stasera replica a Trento!!!! Teatro Arcivescovile ore 20.30 Economy Quiz Show!!!! -