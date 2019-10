“E’ morto Alessandro Haber” | il tweet fake di RaiDue durante Maledetti Amici Miei scatena

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “ÈHaber. L’attore si spegne all’età di 72 anni negli studi Voxson di Romala puntata di”. Così ieri sera, attorno alle 11.30, il profilo Twitter ufficiale di Rai2 ha annunciato la morte () diHaber, creando il panico tra gli utenti dei social. Perlomeno tra coloro che non stavano guardando il programma in onda sulla seconda rete di Stato. Mentre il profilo del canale annunciava il decesso dell’attore, in tv lui stesso metteva in scena il suo (finto) funerale. “Stiamo facendo questa puttanata qui perché lui, che vuole essere un privilegiato, vuole vedere come sarà il suo funerale”, ha detto Veronesilo sketch dalla durata di dieci minuti, con Haber in mezzo allo studio, dentro a una bara, circondato da Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Nonostante si sia stata una gag (pure spassosa), ...

