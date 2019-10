Due persone sono state uccise durante le proteste antigovernative di oggi a Baghdad

La polizia britannica ha arrestato altre Due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio di un camion a Grays : Venerdì la polizia britannica ha arrestato altre due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra. Gli arrestati sono un uomo e una donna, entrambi di 38 anni

Due persone sospettate dell’omicidio di Luca Sacchi - il 24enne colpito alla testa da un proiettile a Roma - sono state fermate dalla polizia : Nella notte tra giovedì e venerdì la polizia di Roma ha fermato due persone sospettate della rapina e dell’omicidio del 24enne Luca Sacchi, colpito alla testa da un proiettile mercoledì sera mentre cercava di impedire che la sua fidanzata fosse rapinata. I

Omicidio Luca Sacchi - si costituiscono Due persone. Voci dalla Questura : Magliana o stupefacenti? : Due persone sono state fermate: sono i sospettati dell'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla nuca a Roma dopo aver cercato di difendere la sua ragazza da una rapina. I due uomini sono stati individuati dalla squadra mobile della polizia e, stando a quanto si apprend

Omicidio Luca Sacchi - si costituiscono Due persone. Voci dalla Questura : legami con la Magliana : Due persone sono state fermate: sono i sospettati della rapina e dell'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla nuca a Roma dopo aver cercato di difendere la sua ragazza da una rapina. I due uomini sono stati individuati dalla squadra mobile della polizia e, stando a qu

Polizia rimuove insediamento abusivo su riva Ostiense. Denunciate Due persone : Roma – Diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute ieri mattina lungo le sponde del Tevere, all’altezza di Ponte della Scienza. Rimossi tre insediamenti abusivi composti da circa 15 baracche e identificate due persone, di nazionalità ceca, che al termine delle procedure di identificazione sono state Denunciate per occupazione abusiva di area golenale. I due hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa ...

Un cittadino cinese accoltellato alla stazione Termini - si cercano Due persone : Un cittadino cinese di circa 30 anni è stato aggredito ieri sera alle 20 alla stazione Roma Termini da due persone che, dopo averlo accoltellato alla gola, sono scappate via. Il 30enne è stato soccorso e ora si trova in prognosi riservata e in rianimazione al Policlinico Umberto Primo. Al momento, secondo quanto si apprende, non è chiaro se si sia trattato di una lite o di una rapina. Sul caso indagano i poliziotti della ...

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per Due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Il maltempo in Piemonte ha ucciso Due persone : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino negli ultimi giorni, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Questa mattina, a causa del maltempo dei giorni scorsi che ha gonfiato il fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). La strada è ...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell'Alessandrino - si cercano Due persone : È stato ritrovato morto un tassista disperso da ieri sera nell’Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo rendono noto fonti dei soccorritori.Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. La vettura è stata travolta dall’acqua di un rio che ha esondato. Era ...

Migranti - Ocean Viking soccorre 104 persone : tra di loro Due bambini e 40 minori : La nave Ocean Viking, delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso al largo delle coste libiche 104 Migranti. Tra di loro ci sono anche dieci donne con due bambine e, in totale, i minori a bordo sono 40. Il salvataggio in mare è avvenuto a 50 miglia nautiche dalla costa libica.Continua a leggere

Scene da far west a Bitritto - ferite Due persone : grave un pregiudicato : Emanuela Carucci Tra le piste più accreditate dai carabinieri c'è quella della vendetta amorosa Si torna a sparare per strada in Puglia. Questa volta il fatto è accaduto a Bitritto, un Comune di 11mila persone in provincia di Bari. C'è stato un agguato, con colpi di pistola, in pieno centro. Pare che nel mirino ci fosse un pregiudicato del posto, Luigi Attilio Gargaro di 37 anni, rimasto gravemente ferito insieme a Luigi Esposito, un ...

Campidoglio - servizio trasporto individuale persone con disabilità : si aggiungono Due operatori : Roma – Un incontro aperto e costruttivo quello che si è tenuto oggi presso l’assessorato alla Città in movimento sul servizio di trasporto individuale per le persone con disabilità. Due delle cooperative che gestivano il servizio fino allo scorso mese di settembre, Pronto Taxi 6645 e Radio Taxi Ostia Lido, hanno aderito immediatamente alla proposta di Roma Capitale per far tornare questo servizio a pieno regime. Si aggiungono così ...

Invalido picchiato e derubato : arrestate Due persone : Roma – I Carabinieri hanno arrestato due tunisini di 33 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che hanno aggredito con calci e pugni un Marocchino di 60 anni, Invalido al 100%, per rubargli il portafoglio. Le forze dell’ordine sono intervenute su segnalazione della stessa vittima, hanno raccolto la descrizione dei due soggetti e sono immediatamente partiti alla ricerca dei malviventi, trovati nel giro di poco tempo ...

Sparatoria Trieste - migliaia di persone per l'ultimo saluto ai Due agenti uccisi : Lavinia Greci videoIl lungo applauso all'uscita dalla...videoL'arrivo dei familiari in chiesaAlle esequie di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi il 4 ottobre da Alejandro Augusto Stephan Meran, il cordoglio di tutta la città, ma anche di esponenti della politica come il ministro Lamorgese e Matteo Salvini. Il presidente Fedriga: "Proteggeteci da lassù" Il corteo funebre è stato accompagnato da un ...