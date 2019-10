DS 3 Crossback - Al volante della E-Tense - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ci vorrà tempo per capire se la carrozzeria rialzata propria delle sport utility, che tanto piacciono al mercato da un bel po' di anni a questa parte, riuscirà a dare un'ulteriore spinta alla diffusione dell'auto elettrica. Nell'attesa, il marchio DS impegnato alla grande nella Formula E affonda l'acceleratore con la DS 3E-. Che finalmente, dopo la prima apparizione al Salone di Parigi 2018, mette le ruote su strada. Con prezzi compresi fra i 39.600 e i 43.600 euro, in consegna da febbraio. Oltre ai tre allestimenti (So chic, Performance e Business) si aggiunge anche il Business Ready pensato espressamente per quelle Regioni che offrono ulteriori incentivi per l'acquisto di auto a basso impatto ambientale. Da fuori. Se si escludono la calandra grigia, i nuovi cerchi da 18, ridisegnati per migliorare l'aerodinamica, e il paraurti posteriore, senza più alloggiamento per ...

dinoadduci : DS 3 Crossback - Al volante della E-Tense -