Dialogo tra Montalbano e gli animalisti

Cancro : “Più Dialogo tra medici e pazienti può aiutare a sconfiggerlo” : “Per sconfiggere il Cancro bisogna anche riuscire a instaurare un dialogo costruttivo ed efficace tra medici e pazienti. Queste due categorie di persone si ritrovano da parti diverse della “barricata” ma condividono un percorso comune: la malattia. Una comunicazione corretta diventa così fondamentale e imprescindibile soprattutto per garantire una buona qualità di vita”. Con queste parole Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM ...

Dialogo tra Montalbano e Pasquale sul ribare : Turnando a Marinelle attruvai un pizzino di Adilina, la su tata che gli chidiva di ncuntrare su figli Pasquali che haviva uni prublemi. Pasquali eri nu picciotta sperta ma che trasiva e nisciva dal carceri pirchì non havenni travagliu arrubava in appartamenta, magazzina, etcitira. Muntibano si misi in memorie di chiamalla la matina siguente e si priparai per la nocti. Alla tilivisione Pippo Ragonesi, che di giurnalista non havevi nihila, stiva ...

Caso Regeni - riparte Dialogo tra Cairo e Roma : 22.11 Dopo un anno di "impasse", riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sulla morte di Regeni. Il procuratore generale egiziano ha invitato il procuratore capo di Roma a un incontro al Cairo per "confermare la volontà di fare progressi nella cooperazione giudiziaria nell'indagine sul Caso Regeni" A sollecitare l'incontro il ministro degli Esteri Di Maio, che incontrò i Regeni alla Farnesina. "E' una notizia importante dopo un ...

Riparte il Dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sul caso Regeni. Di Maio : "Massimo impegno per Giulio" : Dopo un anno Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sull’omicidio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi - a quanto apprende l’Ansa - ha infatti invitato il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo “al fine di confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni”, si legge nella lettera.La ripresa del ...

Riparte il Dialogo tra le procure di Cairo e Roma sul caso Regeni : La lettera, inviata all'ambasciatore d'Italia in Egitto Giampaolo Cantini, il procuratore generale egiziano si dice "lieto di invitare il nuovo procuratore di Roma appena sarà nominato"

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla sfida tra i due Matteo : Pariva squasi una matinata da ufficio anagrife al cummissariata di Vigati: ma si sape il vilino è nella cuda. Tuppiarana alla purta e cumparve Galluzze. Galluzze: “Cummissaria poti trasire: havi quelle carta che mi arrichiese?”. Muntilbano: “Trasi, Gallù!”. G: “Alla Questuri la salutavi il sigritario Lattes e Mieles”. M: “Ah, bine. Mi l’havi salutata?”. G: “Sissi, mannava tanta saluta a lia ed alla su famiglia”. M: “(:::)”. G: “Va bine, dutturi, ...

LETTURE/ "Quale giustizia?" Dialogo sulla corruzione tra un vescovo e un prefetto : "Dialogo sulla corruzione. Giustizia e legalità, impegno per il bene comune" raccoglie la riflessione di Michele Pennisi e Claudio Sammartino

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’estate a ottobre : Eri uscita la matina con la giacche e la camicie ma già alle unnici eri assamarrata di sudori. Eri mità ottobira ma il timpo doppo qualichi iurnata di pioggie eri ridivintata istiva. Trasindo in cummissariata pinsai che non aviva nianche una cagnata di panna e saribhe dovuto arrimanere accussi fini a sira. Con granna scarmazza la purta del su officia si raprì e cumparse Catarelli in divisa istiva. A vidirlo accusì Muntilbano lo biastimò ...

Dialogo tra Montalbano e Ingrid sulle fimmine : Eri sira e Muntilbano addopo na sparatina, nu curteo in chiazza e nu pedinamenti, eri finalmenti giunta a Marinelle. Acconzata la tavula stavi per mittiri in bucca la primera furchettata, quanno il tilifono – “mallitto!” – prisi a suonari. Muntilbano: “Chi è che scassi?”. Ingirdda: “Salvo, ma sono io, Ingrid: ti ho disturbato?”. M: “Ma che dici Ingridda, tia nun distrubba maie”. I: “Posso venire a trovarti un attimo: sono fuori casa tua”. M: ...

Alle radici del pluralismo per rafforzare il Dialogo tra le culture : Ancor oggi, chi abbia la consuetudine di trascorrere del tempo con ragazzini degli ultimi anni delle scuole elementari o delle medie (figli, nipoti, figli di amici), sente riecheggiare i messaggi giustamente veicolati nelle letture di storia e geografia che tuttora – anche se purtroppo sempre meno – caratterizzano i programmi di quei gradi di scuole: si sentono, allora, chiamare in causa i valori e i costumi dei popoli non europei, ...

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla Formula Uno : Erino sull’autostrade che purtava a Palirmo per accompagnari Livi che doviva prenderi l’aerei per Ginova: come al sulito Galluzze guitava come Vettella e Muntilbano biastimava ad ogni surpassa. Salutate Livi Muntilbano trasitte nova in machina e si ni riturnarana a Vigati ma alla prime sgasate de Galluzze Muntilbano gli faci un sulenni cazziatona, Muntilbano: “Imo annari chiano, Gallù; ma chi ti pinsa di esseri in Formule uni?”. Galluzze: “Ma ...

Dialogo tra Montalbano e Pasquano : La tilifonata arrivai alle primme albe quanno Muntilbano stavi ancura sugnando na billa fimmina che eri Livi… Catarella: “Dutturi, dutturi, arritruvarono un cataferi?”. Muntilbano (ancura intordonuto dal somnio): “Ma indoci lo truvarono, Catarè?”. C: “In cuntrade Pintacude”. M: “Chi c’è in loco?”. C: “Ci sugno Fazio, Augelli ed anche il dutturi Pasquani”. M: “Vegno macari io”. Muntilbano s’infilai alla meliora i primera vistita che attruvai e si ...

Dialogo tra Montalbano Fazio e gli altira sui morti di Trieste : La nutizia eri arrivata di primo pumeriggio mintre Muntilbano stavi ancora tintando di capiri che ci faciva al munno: avivano accisa du poliziotta a Trieste nella Questuri dopo l’arresta di du frati che arrubbavano i motorina. L’atmosfera in cummissariata si cangiai come i timporala d’estati: e darre vinne la consapevolizza di cos’eri fari il puliziotta. Muntilbano sinti tuppiare a leggia la purta del su officia e trasette Fazio con na faccia da ...

Caso Regeni : Di Maio - ‘stasi inaccettabile - favorirò Dialogo tra Procure’ (2) : (AdnKronos) – “Dal 28 novembre dell’anno scorso -ha ricordato Di Maio- la Procura egiziana che dovrebbe indagare e dovrebbe punire i colpevoli non ha più contatti con la nostra Procura di Roma, questo è inaccettabile. Come ministro degli Esteri è fare in modo che o si accelera e quindi le Procure iniziano a sentirsi oppure ad un certo punto dovremmo dirci chiaramente perchè l’Egitto perde tempo e temporeggia. Questa è una ...