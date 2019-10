Descendants 3 | i figli dei cattivi Disney sono pronti a invadere Disney Channel

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 25 ottobre 2019)3 sudomani, sabato 26 ottobre, alle ore 14.00. Mal, Carlos e Eviea tornare con nuove avventure Idei super cattivonistanno per tornare e domani, sabato 26 ottobre alle 14.00, invaderanno. Andrà in onda infatti3, il terzo capitolo del fortunato franchisediretto dal pluripremiato regista e coreografo Kenny Ortega.3 trama3 continua il racconto della saga contemporanea tra il bene e il male: lee e iadolescenti deipiù famosi — Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Carlos (Cameron Boyce) e Jay (Booboo Stewart) — ritornano sull’Isola degli Sperduti per reclutare un nuovo gruppo di discendenti che si uniscano a loro ad Auradon Prep. Quando una violazione della barriera metterà a repentaglio la sicurezza di Auradon, Mal farà di tutto per ...

