Delrio | “Non sarà il Pd a staccare la spina al governo | non giochiamo con il futuro degli

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) "Chiunque facesse cadere ilper motivi di calcolo politicante o per trame di palazzo, come purtroppo in questa storia della Repubblica è accaduto troppe volte, se ne assumerebbe la responsabilità davanti agli italiani": così Grazianoassicura sull'affidabilità del Pd. Per quanto riguarda le fuoriuscite dal partito verso Italia Viva di Matteo Renzi, il capogruppo dem alla Camera è fermo: "Il partito resisterà".

