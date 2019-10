Dalla droga all' arma I tre punti ancora avvolti nel mistero nell' omicidio di Luca Sacchi

Luca Sacchi ucciso a Roma - due fermati in Questura : «Incontro per comprare droga». Il sospetto killer denunciato Dalla madre : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

El Chapo - cosa si sa della battaglia di Culiacan : Dalla cattura del figlio del re della droga alla resa dello Stato davanti alla furia dei narcos : Una prova di forza nel loro fortino. Pick-up con mitragliatrici, fucili spianati, auto a ferro e fuoco e almeno 6 militari feriti. Morti almeno uno, come testimoniano le fotografie di LaPresse. Tutto per evitare la cattura di Ovidio Guzmán López, detto El Raton, il figlio ventenne di Joaquin Guzman Loera, per tutti El Chapo. Avessero inserito le immagini giunte da Culiacan, 750mila abitanti nello Stato di Sinaloa, regno incontraStato dei narcos ...

Elton John ha aiutato a uscire Dalla droga anche Lady Gaga : La popstar, dopo essere stato aiutato da amici come Freddie Mercury e George Harrison a disintossicarsi da droga e alcol, si è speso lui stesso in prima persona per aiutare amici come Donatella Versace e Lady Gaga, ma fallendo però con George Michael con suo grande rammarico... Dopo quello di Donatella Versace, saltano fuori i nomi di diverse star che Elton John dal dramma della dipendenza da alcol e droga. Non sempre con successo, come nel caso ...

Ho salvato Donatella Versace Dalla droga. Le rivelazioni di Elton John : L'autobiografia di Elton John scuote il mondo dello spettacolo e non passa inosservata la storia di Donatella Versace che avrebbe chiesto l'aiuto del cantante per uscire dal tunnel della droga... Oggi, martedì 15 ottobre, è prevista la pubblicazione di "Me" l’autobiografia ufficiale del celeberrimo Elton John. Il divo della musica pop che ha segnato un’era con le sue canzoni e il suo carattere così stravagante, si rivela senza freni, raccontando ...

Elton John : “Ho portato Donatella Versace in un centro di disintossicazione. Così la salvai Dalla droga” : “Ricordo molto, molto bene la notte in cui Donatella decise di chiedere aiuto. L’ho portata in un centro di disintossicazione, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. A rivelarlo è Elton John nella sua autobiografia “Me” in uscita il prossimo 15 ottobre: la popstar ha ripercorso la sua vita, raccontando anche i momenti difficili della vita sua e dei suoi amici. “Non ...

Elton John : "Vidi Donatella Versace in uno stato terribile - il punto più basso. Così la salvai Dalla droga" : “Ricordo molto, molto bene la notte in cui Donatella decise di chiedere aiuto. L’ho portata in un centro di disintossicazione, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. In vista dell’uscita dell’autobiografia dil Elton John - “Me”, il 15 ottobre - il Guardian ha chiesto ai fan più celebri del cantante di porre lui una ...

L'IMPREVISTO/ "Uscire Dalla droga e scoprire che i nostri nomi sono scritti in Cielo" : Il 1° ottobre, nel 29° anniversario de "L'IMPREVISTO" di Pesaro, Silvio Cattarina ha svolto un intervento del quale riportiamo alcuni brani

In possesso di droga camminava a piedi sulla A24 - bloccato Dalla polizia e arrestato 31enne : L'Aquila - Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio sull’autostrada A/24, una pattuglia della Sottosezione polizia Stradale di L’Aquila Ovest, ha proceduto al controllo di una persona appiedata al chilometro 28, ricadente nel territorio del Comune di Vicovaro (RM). Alla vista della pattuglia, tale H.Z, 31enne di nazionalità Marocchina, cercava di disfarsi di un sacchetto di plastica lanciandolo nella ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari : "Droga? Ci penseranno i miei legali" : Qualche giorno fa sono trapelate alcune anticipazioni del nuovo libro dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Valentina Dallari. La giovane, tra le varie cose, svela che, durante un'esterna, il corteggiatore diventato poi il suo fidanzato, Andrea Melchiorre, le avrebbe na

Droga a Uomini e Donne - ora parla Andrea Melchiorre. E Valentina Dallari trema : il retroscena : Nel suo primo libro Valentina Dallari ha fatto dichiarazioni molto pesanti sul suo ex Andrea Melchiorre. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-choc : "Andrea Melchiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Andrea Melchiorre mi mise della droga nelle scarpe durante un'esterna" : Dopo l'esperienza come tronista a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha fatto parlare di sé sulle riviste di cronaca rosa non per la sua partecipazione a reality o gossip da copertina, ma per il suo stato di salute. A causa di alcuni rilevanti disturbi alimentari, la giovane dj fu costretta ad abbandonare le scene e ad intraprendere un percorso riabilitativo per rimettersi in forza e continuare a vivere della propria arte. Il lungo percorso di ...