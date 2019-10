Costanza Caracciolo incinta? Le rotondità potrebbero nascondere un segreto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il desiderio di un secondo figlio non lo hanno mai nascosto e, ora, pare chee Bobo Vieri stiano per diventare di nuovo genitori. A lanciare la notizia è stato il settimanale Oggi, secondo cui le forme arrotondate della ex velina sarebbero la prova di una seconda gravidanza.e Christian Vieri, dopo la nascita della figlia Stella, arrivata in seguito ad un aborto spontaneo che causò grave sofferenza alla coppia, avevano confidato di essere “al lavoro” per allargare la famiglia e, dalle foto che hanno iniziato a circolare, sembra proprio che ci stiano riuscendo. Lae il marito, infatti, sono stati beccati in giro per Milano e, nonostante lei indossasse un ampio pullover nero, pare non sia riuscita aun pancino già abbastanza formoso.Non è la prima volta, tuttavia, che molti fan diiniziano a sospettare che sia. In una ...

VerreLuciano : NO NON DITE CHE NON VE NE PUO' FREGA' DE MENO PERCHE' NON E' PROPRIO IL CASO!LA NOTIZIA E' CARINA: BOBO VIERI, 46 A… - zazoomblog : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio? - zazoomblog : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio? -