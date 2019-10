Confusi e felici﻿ film stasera in tv 25 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019)e felici è ilin tv venerdì 252019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVe feliciin tv:e scheda GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Massimiliano Bruno: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Kelly PalaciosDURATA: 105 Minutie feliciin tv:Marcello (Claudio Bisio) è uno psicanalista che un giorno entra in crisi e decide di chiudersi in casa e non occuparsi più dei suoi pazienti. La segretaria Silvia (Anna Foglietta) non accetta la decisione di Marcello. Decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Ad aiutare Silvia nel compito di aiutare lo ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Confusi e felici' su Rai 3 - cineblogit : Stasera in tv: 'Confusi e felici' su Rai 3 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Confusi e felici' su Rai 3 -