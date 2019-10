Concorsi scuola | attesa firma del decreto | il Quirinale richiede modifiche al nuovo testo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si è parlato nelle scorse settimane del tentativo delgoverno di continuare a combattere il problema del precariato storico nel mondo della. Infatti ilMinistro dell'Istruzione Fioramonti, sin dai primi giorni della sua carica, ha messo mano ai decretiper fornire risposte concrete a migliaia di docenti che da anni non riescono ad immettersi in ruolo. In particolare ci si riferisce sia agli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio alle spalle (nellaparitaria e statale) sia ai neolaureati con 24 Cfu nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Per la prima categoria è previsto un concorso straordinario consistente in due prove (scritta computer based e orale) accessibile, però, solo ai docenti con servizio maturato presso lastatale. Uno dei problemi sorti in questi ultimi giorni, riguarda proprio i docenti con 36 mesi di servizio nelle scuole ...

GIConfindustria : Non possiamo regionalizzare i concorsi pubblici per la scuola perché la formazione è un patrimonio nazionale e gli… - infoitinterno : Scuola, sostegno ultime notizie: Lucia Azzolina annuncia 'In arrivo nuovi TFA e concorsi' - era_geo : RT @chiara_201181: Scuola: in arrivo concorsi per 48.000 docenti -