Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego | 11 600 assunzioni entro il 2021

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Pubblicato il 3 Agosto 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva la dotazione finanziaria e di risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2019 per 11.600nel triennio 2019 –con. Il personale verrà reclutato nelle seguenti quantità per anno: 4.000 nel 2019; 3.000 nel 2020; 4.600 nel. Con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza si è reso necessario un supporto all’organico già in servizio neiper l’, le strutture che devono gestire le pratiche di sostegno al reddito a livello regionale. Il Piano straordinario di potenziamento dei Cpi e delle politiche attive del lavoro, la cui formulazione ha portato all’assunzione di 2.980 Navigator a tempo determinato con Anpal Servizi come primo step, ha anche previsto l’attivazione delle ...

