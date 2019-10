Compagnoni | “Haaland da prendere ora | al Napoli vedrei bene Sander Berge del Genk”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019): i quattro attaccanti del Salisburgo sono tutti forti, Wang, Minamino e Daka sono elementi davvero interessanti ma la stella indiscussa è Haaland– MAURIZIO, giornalista e telecronista Sky Sport, è intervenuto a ‘‘MgazineLive” trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio. Ecco quanto dichiarato da: “Vincere contro il Salisburgo non era per niente facile perché i numeri degli austriaci sono molto importanti, è vero che hanno dei problemi di equilibrio e devo dire che ilse l’è giocata davvero, ha capito che poteva vincere e come si dice a, c’ha messo tanta cazzimma. Meret in dubbio per gli Europei? Ma non scherziamo, ci può essere un ballottaggio per chi sarà titolare, ma deve fare parte della rosa della Nazionale e in questo momento è sicuramente il ...

