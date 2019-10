Codici | malasanità senza appello | confermate le condanne per il caso Humber

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Sono passati sette anni, ma ancora si combatte in aula per la verità. Parliamo delIlaria, la ragazza morta nel 2012 all’ospedale di Colleferro. Al rientro da una gita scolastica, la dodicenne fu ricoverata per quello che sembrava un banale mal di pancia. I dolori erano forti, ma nulla poteva far pensare ad un tragico epilogo. Per i medici il decesso per arresto cardiaco fu dovuto ad una malformazione congenita. Una versione a cui i familiari della giovane non hanno mai creduto, così come l’Associazione, che si è schierata al loro fianco nella battaglia intrapresa per ottenere giustizia su quello che ha sempre giudicato come undi, con pratiche sbagliate e perfino falsificazione della cartella clinica. Il primo verdetto è arrivato nel giugno 2018, con la sentenza del processo di primo grado, che ha coinvolto 11 indagati, tra ...

