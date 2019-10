Chiara Appendino difende gli abusivi | Non firmerò lo sgombero della

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Dopo l'incendio che ha distrutto partestruttura Patrimonio Unesco, il sindaco ha spiegato di non aver alcuna intenzione di firmare per allontanare gli occupantiha già avvisato: non ci sarà alcuno. Dopo l'incendio che ha distrutto parte del tettoCavallerizza Reale a Torino, il sindacocittà ha spiegato di non aver alcuna intenzione di firmare per allontanare gli occupanti dello storico complesso architettonico tutelato dall' Unesco. L'incendio (il secondo in cinque anni) era scoppiato in uno dei locali occupato da anni dagli. Ma la maggioranza grillina non vuole mandarli via. Come spiega Libero,Appendiano ieri ha incontrato una delegazione dell'Assemblea Cavallerizza, i residenti irregolari, in Prefettura. L'idea, secondo quanto riporta il quotidiano, è quella di lasciare spazio aglie ...

Davide72 : @c_appendino @fcagroup @GiuseppeConteIT Poi visto che sei una paladina dell Ambiente Chiara mi piacerebbe sapere se… - barbaraanro : Sondaggio, Chiara Appendino è il secondo sindaco più amato d'Italia - tripolino60 : @c_appendino @GiuseppeConteIT Chiara continua così, stai dando una nuova ed elegante veste a Torino ?????? -