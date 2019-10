CHI E’ CHI AWARDS Sport & Stile

Sciopero 25 ottobre - si ferma la raccolta rifiuti a Roma : sciopera il 75% del personale Ama. Molti asili CHIusi - rallentamenti nei trasporti : È in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati di base. I disagi maggiori al momento si registrano a Roma, dove l’astensione dal lavoro riguarda tutte le municipalizzate e rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti. Nella Capitale, la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, come la Roma-Viterbo/Urbana e la Termini-Centocelle. Nessun problema invece per la B/B1, mentre sono chiuse la Metro C e la ...

Tecnologia - software : all’ENEA di Bologna il primo arCHIvio universale dei codici : Approda all’ENEA di Bologna il primo archivio universale dei codici sorgente, un patrimonio informatico di oltre 6 miliardi di file da cui sono stati realizzati finora più di 90 milioni di software a livello mondiale, da quello che guidò il computer di bordo di Apollo 11 sulla luna fino alla computer music. L’iniziativa rientra nel progetto ‘software Heritage’, l’archivio universale dei codici fondato in Francia nel 2016 da INRIA, l’Istituto ...

Luca SacCHI ucciso a Roma - due sospetti in Questura : «Si conoscevano - avevano appuntamento per comprare droga» : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Roma - delitto Luca SacCHI : la svolta Possibile pista lo scambio di droga : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due fermati. La svolta è vicina Segui su affaritaliani.it

I brand più ricCHI nel 2019 : I giganti della tecnologia occupano il podio della classifica dei brand più ricchi al mondo nel 2019. L'ha redatta Interbrand, agenzia leader nella consulenza aziendale e in strategie di brand managment, che ha stilato come ogni anno il ranking dei primi 100. Al primo posto Apple (234,241 miliardi di dollari), quindi Google (167,713) e Amazon (125,263). Inoltre, questi primi tre classificati del Best Global brands 2019 hanno fatto ...

Juventus - CHIellini si racconta : “torno a marzo - pronto per l’Europeo. CR7 è una iena. Ritiro? Tra due anni” : Il capitano della Juventus ha analizzato tanti temi, sottolineando come chiuderà la sua carriera tra un paio di stagioni L’infortunio continua a tenerlo fuori causa, il suo rientro in campo è previsto intorno a febbraio-marzo, ma intanto Giorgio Chiellini non smette di lavorare per farsi trovare pronto in vista dell’importante finale di stagione. Massimo Paolone/LaPresse C’è una Champions da provare a vincere e un Europeo ...

La ottava edizione di MasterChef Italia da stasera in CHIaro su TV8 : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia, torna MasterChef Italia. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna da venerdì 25 ottobre, in prima TV assoluta, alle 21.15 su TV8. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo...

Terremoto Calabria di 4.4 nel Tirreno : scuole CHIuse - paura anche in Campania e Basilicata : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6.31 nel mar Tirreno, al largo di Scalea. Il sisma ha avuto profondità d 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti,...

L’isola di Pietro 3 - il mistero della figlia di CHIara : anticipazioni seconda puntata venerdì 25 ottobre : Mentre la lavorazione della fiction è ricominciata per dare un nuovo finale a questa terza stagione a causa della fuga di notizie che ne ha spoilerato la conclusione originale, prosegue la messa in onda de L’isola di Pietro 3, la serie tv di Mediaset con Gianni Morandi, ora cittadino onorario di Carloforte, nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. La seconda puntata va in onda venerdì 25 ottobre, dalle 21.25 circa in poi su Canale ...

PeCHIno Express : tra i protagonisti della nuova edizione Marco Berry e Gennaro Lillio : La nuova edizione di Pechino Express arriverà su Rai 2 nel 2020 e promette emozioni davvero da non perdere. Il reality show dedicato all'avventura sta per tornare sul piccolo schermo con la promessa di un'edizione senza precedenti, grazie anche alle dieci coppie che sono state scelte per animare le puntate del tanto atteso programma televisivo. I protagonisti dovranno affrontare le insidiose tappe che li porteranno in un viaggio avventuroso alla ...

CHIellini : 'Lasciare la Juve è veramente difficile perchè ti entra dentro' : Uno dei giocatori che lascerà un'impronta indelebile nella storia della Juventus è senz'altro Giorgio Chiellini che assieme ad Andrea Barzagli è l'unico ad aver vinto otto scudetti consecutivi. Il difensore, al momento in convalescenza, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato del possibile rientro, del futuro, della Juventus e di alcuni giocatori capisaldi della squadra. Innanzitutto il capitano ...