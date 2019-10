Celtic-Lazio | saluti romani degli ultrà italiani in centro E gli scozzesi rispondono con

Roma-Monchengladbach e Celtic-Lazio - le pagelle dei quotidiani : Due beffe. Questo ha detto la serata di ieri di Europa League per quanto riguarda le italiane. Roma costretta a subire l’errore grossolano dell’arbitro Gollum, che ha concesso un rigore inesistente nel finale al Monchengladbach. Lazio che, dopo il vantaggio e la possibilità di raddoppiare, si è fatta rimontare al Celtic Park uscendo sconfitta. Ecco, il giorno dopo, le pagelle dei quotidiani. GAZZETTA DELLO ...

Celtic-Lazio 2-1 - Europa League 2019-2020 : biancocelesti sconfitti a Glasgow in rimonta - Christie e Jullien ribaltano il gol di Lazzari : Finisce con il punteggio di 2-1 la terza sfida di Europa League, girone E, tra Celtic e Lazio in quel di Glasgow. Gli scozzesi vincono in rimonta, ribaltando con le reti di Christie prima e Jullien poi il gol che Lazzari aveva realizzato dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa. Per i biancocelesti la situazione di classifica si fa non semplicissima, visto che il Cluj è ora a 3 punti di distanza e proprio il Celtic a 4. Al Celtic Park di ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti lottano ma perdono immeritatamente! Forster e Jullien gelano Inzaghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 LE PAGELLE DELLA LAZIO: Strakosha 5,5; Bastos 5,5, Vavro, 6,5 Acerbi 7; Lazzari, 7,5 Parolo 6, Leiva 7, Milinkovic 6,5, Jony 5,5 (dal 68′ Lulic 6); Caicedo 6,5 ( dal 85′ Cataldi 6,5), Correa 6,5 (dal 73′ Immobile 6). All. Inzaghi 6,5. 22.58 A breve le pagelle del match! 22.57 La Lazio perde immeritatamente 2-1 al Celtic Park contro il Celtic di Lennon, che con ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : Jullien gela i biancocelesti di testa! Finale infuocato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 95′ NON C’È PIU’ TEMPO! IL CELTIC BATTE LA LAZIO 2-1! Che partita a Glasgow in un Finale pazzesco degno dei match europei! 95′ FORSTER!!!!!! CHE PARATA DEL PORTIERE DEL CELTIC AGLI INCROCI DEI PALI! CHE TIRO DI CATALDI! CORNER! 95′ LA LAZIO RECLAMA PER UN RIGORE! EDOUARD RISCHIA! 94′ Ammonito anche Hayes che ha bisogno del fallo per ...