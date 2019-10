Call of Duty | Modern Warfare sta causando arresti anomali alle Xbox One X di alcuni

Call of Duty - come mangiare hamburger gratis per 15 anni giocando : Activision e Burger King hanno stretto un accordo per sponsorizzare l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare, l'ultimo capitolo dello storico sparatutto di guerra disponibile da oggi, 25 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e pc: la catena di fast food regalerà 15 anni di hamburger gratuiti a chi riuscirà a sconfiggere due giocatori professionisti del calibro di Seth Abner e FaZE Apex nel gioco sviluppato da Infinity Ward. ...

Call of Duty Modern Warfare esce oggi 25 ottobre : i primi minuti della Campagna in video : Mentre The Last of Us Part 2 viene rinviato, Call of Duty Modern Warfare non delude e centra l'appuntamento con i negozi fisici, online e digitali. Da oggi, 25 ottobre 2019, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti reso disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC - solo tramite Battle.net - quello che viene definito come un soft reboot per la celebre saga sparacchina. Dopo anni di sbandamento, CoD cerca di ...

Uber e Activision annunciano una collaborazione per Call of Duty Modern Warfare : Uber Eats è entusiasta di annunciare una collaborazione con Call of Duty per dare ai giocatori italiani e ai fan di Uber Eats un vantaggio competitivo imperdibile: Doppi Punti Esperienza (2XP) da utilizzare per l’attesissimo Call of Duty: Modern Warfare, disponibile da oggi. Per ottenere questo vantaggioso bonus, basta effettuare un ordine con Uber Eats. Utilizzando il codice promozionale CODMW2019IT da oggi ...

Ecco i primi 20 minuti dell'attesissimo Call of Duty : Modern Warfare : Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questo periodo, se anche voi non vedete l'ora di tornare sul campo di battaglia forse vi interesserà sapere che è disponibile un video gameplay che mostra i primi 20 minuti del gioco.Il video è apparso sul canale YouTube di IGN e proviene direttamente dalla versione PC, naturalmente in 4K e 60 FPS. Se siete curiosi potete trovarlo qui sotto.Call of Duty: Modern ...

Siamo in diretta con Call of Duty : Modern Warfare : In questo momento Siamo in diretta con uno dei giochi più attesi dai fan, stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare!Il nuovo shooter di Activision e Infinity Ward arriverà domani, 25 ottobre, su PC, PS4 e Xbox One, ma se siete curiosi di vedere in azione il gioco, allora non potete perdervi la nostra diretta in compagnia di Gianluca Musso.Per seguirci, vi basterà collegarvi al nostro canale ufficiale Twitch.Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare già nelle mani di alcuni giocatori : Activision al lavoro per rimuovere i video gameplay dalla rete : Activision sta lavorando per eliminare il materiale gameplay di Call of Duty: Modern Warfare da Internet, mentre copie del gioco stanno arrivando ai clienti prima della data di uscita ufficiale.Durante il fine settimana era stato riferito di come la community di Call of Duty si stava preparando agli spoiler sulla campagna dopo che alcune copie di Modern Warfare erano già nelle mani di qualcuno.Ora, a pochissima distanza dall'uscita ufficiale del ...

Rotto il day one di Call of Duty : Modern Warfare in Italia : Mentre Sony ha deciso di non vendere l'imminente Call of Duty: Modern Warfare sul PlayStation Store in Russia, in Italia è possibile già trovare in commercio la copia fisica dello sparatutto, a quanto pare.Un rivenditore ha postato una foto su Facebook confermando che la vendita del gioco di Activision e Infinity Ward è disponibile a partire da oggi, quindi con un anticipo di due giorni rispetto alla data di lancio ufficiale.Dalle immagini ...

Sony non venderà Call of Duty : Modern Warfare sul PS Store in Russia : Sony ha deciso di non vendere Call of Duty: Modern Warfare sul PlayStation Store in Russia, come comunicato da Activision.Un tweet dell'account Sony Russia ha dato la notizia e, una dichiarazione di Activision a Eurogamer.net, lo ha confermato. Nella dichiarazione, Activision ha rivelato che è stata Sony a prendere la decisione, confermando che lo sparatutto di Infinity Ward sarà venduto digitalmente in Russia su PC e Xbox, sottolineando anche ...

Call of Duty : Modern Warfare - uno streamer afferma di possedere alcune copie del gioco in vendita a 250$ ciascuna : Uno streamer ha affermato di possedere una serie di copie (sette per l'esattezza) di Call of Duty: Modern Warfare ben prima della sua uscita, ed intende venderle ad un prezzo di 250 dollari a unità.VonGarcon, così si chiama l'utente conosciuto su Twitter e Twitch, non contento ha postato un'immagine su Instagram che mostra queste copie. I CD di Modern Warfare si trovano dentro a custodia di plastica trasparente, anziché trovarsi dentro le ...

Call of Duty : Modern Warfare ha un nuovo sistema di progressione che sostituisce il "Prestigio" : Dopo aver annunciato che Call of Duty: Modern Warfare non avrà le loot box ma dei pass battaglia, Activision ha svelato tramite il suo blog ufficiale che il nuovo sparatutto di Infinity Ward abbandonerà i vecchi e cari "Presitigi" in favore di un nuovo sistema di progressione per il multiplayer.In Modern Warfare i giocatori progrediranno tramite gli "Enlisted Ranks", che vanno dall'1 fino al 55, il che permetterà di sbloccare armi, perk, ...

Call of Duty : Mobile si veste per Halloween con la nuova sfida Solo cecchini e molto altro : Call of Duty: Mobile è partito alla grandissima con 100 milioni di download nella sua prima settimana di vita, ma gli sviluppatori non si sono già adagiati sugli allori e per mantenere lo slancio hanno rilasciato un nuovo evento di Halloween e la possibilità di ottenere la nuova abilità operatore Sparrow. L'articolo Call of Duty: Mobile si veste per Halloween con la nuova sfida Solo cecchini e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Call of Duty : Modern Warfare dice no alle loot box ma non rinuncia ai Battle Pass : Gli sviluppatori lo avevano già sottolineato ma pochi ci credevano davvero. Ora però ci troviamo di fronte a un ulteriore dichiarazione che sembra fare chiarezza una volta per tutte: il sistema di monetizzazione di Call of Duty: Modern Warfare non dovrebbe basarsi in alcun modo sulle loot box.La conferma arriva da Activision, con la compagnia che a quanto pare ha deciso di guardare al sistema di titoli come Fortnite per confezionare un modello ...

Call of Duty Modern Warfare e le microtransazioni - la soluzione di Infinity Ward : Siamo ormai alla tornata finale per quanto concerne l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto in arrivo nel corso della prossima settimana. Un’attesa spasmodica quella in vista dell’esordio del gioco, vista la presenza in cabina di regia di Infinity Ward, studio di sviluppo responsabile proprio della saga che in questa nuova iterazione torna alle origini. Abbandonate le scene futuristiche e sci fi, il ...

Call of Duty : Modern Warfare - appuntamento al Lucca Comics & Games per scoprire tutti i dettagli sul gioco : Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi di Lucca Comics & Games. Il nuovo capitolo del franchise, che sarà disponibile a partire del 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà celebrato al Baluardo San Regolo, dove sarà allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision per tutti i dettagli su questo incontro al ...