California | incendi devastanti | oltre 50 mila persone evacuate | brucia la valle del Vino

Incendi in California : emergenza in diverse aree dello Stato - 50mila evacuati : Circa 50mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in California: vasti Incendi stanno divampando in diverse aree. Il “Tick Fire” ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di ‘Agua Dulce’. Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua. Centinaia di abitanti sono stati evacuati anche dalla contea di Sonoma, nel nord della ...

California al buio - imposto blackout per prevenire altre fiamme : gli incendi imperversano - persone in fuga : Nuovi incendi sono scoppiati in California, dove ai cittadini è stato imposto un nuovo blackout per prevenire le fiamme. Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalla regione vinicola nel nord della California quando è divampato l’incendio, alimentato dai venti. Le autorità hanno ordinato a tutta la comunità di Geyserville di evacuare dopo che l’incendio nella contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è cresciuto sino a ...

Incendi California - enorme rogo consuma oltre 4.000 ettari : evacuazioni - 180.000 persone senza elettricità [FOTO] : Poche ore dopo che le autorità hanno iniziato ad avviare un piano per staccare la corrente elettrica nel nord della California a causa dell’alto rischio di Incendi, un enorme rogo alimentato da forti venti è scoppiato nella contea di Sonoma. L’Incendio in rapida espansione, rinominato Kincade Fire, ha bruciato oltre 4.000 ettari. Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie per le aree ad est di Geyserville e potrebbero arrivare ancora nuovi ...

Incendi in California - situazione sempre più difficile : pesantissimo blackout elettrico [FOTO] : Un morto, due dispersi, piu’ di 100 mila persone evacuate, quasi un milione rimasti senza energia elettrica, decine di case distrutte, due autostrade invase dal fuoco e quasi 2000 ettari di terreno interessati. E’ il bilancio, che si aggrava di ora in ora, dell’Incendio battezzato Saddleridge Fire, scoppiato giovedi’ sera alle porte di Los Angeles, in California. Alimentato dai venti caldi e dal suolo asciutto, ...

Maxi incendio in California : evacuate 12mila abitazioni. I venti alimentano le fiamme : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un Maxi incendio che si è sviluppato la scorsa notte e che si sta velocemente propagando al punto di costringere a un’evacuazione forzata di decine di migliaia di residenti. Al momento sono oltre 12 mila le case interessate dall’ordine di evacuazione in un’area di quasi duemila ettari.Le fiamme sono alimentate dai forti venti. Secondo le autorità un numero ...

Allerta incendi in California - maxi rogo a Los Angeles : 100mila evacuati - decine di case distrutte e un morto [FOTO] : Massima Allerta in California: varie zone dello stato sono in fiamme, anche vicino a Los Angeles. Gli incendi hanno distrutto decine di edifici e lasciato varie zone senza elettricità. Il fronte di fuoco vasto circa 1.600 ettari è stato chiamato Saddleridge Fire. Un elicottero e oltre 200 pompieri stanno combattendo le fiamme, mentre almeno 74 edifici sono stati distrutti. Le previsioni meteo hanno annunciato forti venti e condizioni ...

Vento forte e rischio incendi in California : possibile stop all’energia elettrica : Pacific Gas and Electric, la società che eroga l’energia elettrica in California, ha reso noto che, a causa dei venti forti previsti nei prossimi giorni, è possibile che si proceda ad un’interruzione del servizio. L’obiettivo è limitare il rischio di roghi devastanti, come quelli verificatisi negli scorsi anni. Ad essere interessato dal provvedimento, spiega la BBC, sarebbe soprattutto il Nord della California, con circa ...

Capre alleate dei pompieri : così la California previene gli incendi [GALLERY] : Prevenire gli incendi con l’aiuto della natura: ci hanno pensato i vigili del fuoco della California che si sono fatti supportare da un esercito di simpatiche Caprette. Nelle immagini si nota una capra intenta a pascolare su una collina a South Pasadena, in California, precedentemente devastato dagli incendi. La California sta usando una varietà di metodi alternativi per compensare un’altra pericolosa stagione di incendi. L'articolo ...

Nell’incendio della barca usata per le immersioni subacquee in California sono morte 34 persone : sono state sospese le ricerche di persone ancora in vita dopo l’incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì su una barca per immersioni subacquee al largo dell’isola di Santa Cruz, nel sud della California. In totale a bordo c’erano

California - incendio nella barca : 20 corpi recuperati - 14 ancora dispersi : I soccorritori hanno recuperato in totale 20 corpi dopo il violento incendio di lunedì mattina di una barca per immersioni al largo della costa della California. Lo ha spiegato la polizia in una conferenza stampa precisando che altre 14 persone rimangono disperse. Cinque membri dell’equipaggio, fra cui il capitano, sono riusciti a mettersi in salvo a bordo di un canotto. Le autorità hanno sottolineato che delle 34 persone disperse nessuna ...

USA - incendio su una barca al largo della California : 34 morti : L'incendio è divampato su un'imbarcazione che stava navigando al largo della costa Californiana, non lontano dall'isola di Santa Cruz.Continua a leggere