Calendario Superlega volley | orari | tv e streaming seconda giornata 26-27 ottobre

Calendario Superlega volley 2019-2020 : tutte le 22 giornate e il programma. Le date di regular-season e play-off : Nel weekend del 19-20 ottobre incomincerà la Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile: 12 squadre sono pronte ad affrontarsi, stagione regolare composta da 22 giornate e poi le migliori 8 formazioni si qualificheranno ai playoff dove verrà messo in palio lo scudetto. Civitanova e Perugia sono le grandi favorite per il tricolore, Trento e Modena sono subito in scia, attenzione a possibili outsider come Verona, Monza ...