Calcio | Mondiali Under17 | le possibili stelle della manifestazione Fari puntati sul

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ormai ci siamo, domani prenderanno il via idiin Brasile. Scenderanno in campo in queste tre settimane di competizione iridata, alcuni tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Peccato non poter vedere all’opera Esposito, che sembra essere un predestinato, e che a soli diciassette anni ha avuto latà di esordire in Champions League con l’Inter. I padroni di casa probabilmente sono la squadra favorita anche perché possono contare sul talento di Gabriel Veron. Nella primavera del Palmeiras ha segnato moltissimi gol, mettendosi in luce nel Mondiale Under 17 per Club, che ha vinto con la sua squadra mettendo a referto nove reti. Proprio in questa occasione si è parlato con insistenza di un interesse del Real Madrid. Occhio anche all’attaccante Talles Magno Bacelar Martins conosciuto anche solo con il nome ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il calcio femminile è in grande crescita: lo confermano gli eventi come la partita all’Allianz Sta… - SkySport : ?? Dal 26 ottobre al 17 novembre su Sky tutte le 52 partite del Mondiale Under 17 #SkySport - zazoomnews : LIVE Italia-Inghilterra 2-0 calcio a 5 Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: azzurri alla caccia del terzo gol p… -