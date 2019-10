Calcio femminile | Supercoppa Italiana 2019 Juventus-Fiorentina | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) andrà in scena all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena laditra le campionesse d’Italia dellae la, nel remake della sfida già disputata un anno fa a La Spezia. In quel caso furono le viola ad imporsi grazie ad una realizzazione di Ilaria Mauro. Una sconfitta che, poi, le ragazze di Rita Guarino hanno riscattato, imponendosi nelle due partite di campionato e superando le gigliate nella finale di Coppa Italia, grazie ai gol di Ekroth e di Cernoia. Una nuova puntata, dunque, della saga e una grande classica del nostroin rosa tutta da gustare.e tv Domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) andrà in scena all'”Orogel Stadium-Dino ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il calcio femminile è in grande crescita: lo confermano gli eventi come la partita all’Allianz Sta… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo costruito una grandissima struttura di calcio femminile, con una squadra capace in due ann… - DiMarzio : E' successo in Giordania, durante una partita di #calciofemminile: il velo umano delle avversarie sta conquistando… -