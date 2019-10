Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2020 | l’Italia rialza la testa e torna in vetta al

LIVE Italia-Inghilterra 4-1 Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : la doppietta di Merlim e i gol di De Luca e Mammarella stendono gli inglesi - ma la qualificazione è ancora da guadagnare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia, grazie al successo sull’Inghilterra, va in testa al girone del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2020 (+3 differenza reti). Questo però non basta agli azzurri per garantirsi la qualificazione al prossimo turno: tutto infatti si deciderà domenica – alle ore 16 – nella sfida decisiva contro L’Ungheria. Classifica: Italia 4 (+3) Bielorussia 4 ...

01'00 Ultimo minuto: palla ancora nei piedi degli ospiti, che continuano a spingere col portiere di movimento. 01'09 Alla ripresa del gioco, Ercolessi viene ammonito per un brutto fallo su Medina. 01'22 ITALIA 3-1 INGHILTERRA: Dal dischetto accorcia Rexha 01'22 MERLIM COMMETTE FALLO DA RIGORE INTERCETTANDO COL BRACCIO UNA CONCLUSIONE! 01'47 Il pressing ospite ...

07'18 Iniziativa di Musumeci: tiro sventato in qualche modo da Croft. 09'29 MIRACOLO DI MAMMARELLA IN USCITA SU WARD! Palla persa dall'Italia in uscita, contropiede inglese e strada sbarrata dal portierone all'attaccante britannico. 10'00 Si entra negli ultimi seicento secondi di gioco. 10'30 Nessuno sviluppo sul tiro dall'ipotetica ...

18'24 MEEEEEEEEEEEEERLIM PER L'1-0! Solito 1 vs 1 vincente del fantasista italiano che lascia sul posto Medina e scarica verso la porta il tiro del vantaggio. 19'21 MIRACOLO DI CROFT SUL TIRO DI MARCELINHO! L'estremo difensore devia in angolo la conclusione a botta sicura del numero nove dell'Italia. 19'59 SI RIPARTE! AZZURRI SUBITO IN POSSESSO DI PALLA I ...

I miracoli di Croft e la poca determinazione degli azzurri in alcune circostanze hanno fatto si che la prima frazione sia scivolata verso uno 0-0 pericolosissimo per gli uomini di Musti che, nella ripresa, dovranno forzatamente cambiare passo se vorranno prendersi i tre punti e continuare a sperare di qualificarsi al prossimo turno,nel cammino verso i Mondiali 2020. 00'00 SI CHIUDE SULLO ...

03'22 Fallo di Goldstein su Marcelinho. Punizione, con uno schema che viene però capito dall'Inghilterra che allontana. 03'43 Tiro di Romano da lontanissimo. Murato: solo rimessa laterale. 04'02 Nessuna azione degna di nota, in uscita dal timeout. 04'58 Si riprende. 05'03 Timeout Italia. 05′ 20 L'Inghilterra mette per la prima volta fuori il naso ...

08'42 Fusari intanto calcia da fuori, senza trovare lo specchio. 09'08 Fusari non riesce a concretizzare l'invito di De Luca per battere a rete. Palla sul fondo, si riparte. 09'39 Ancora Canal al volo, ancora Croft a respingere in maniera efficace. 09'44 CANAL DI PUNTA…Croft PARA! Angolo per gli Azzurri: tambureggiante la manovra degli uomini di ...

h 18.57 Esecuzione degli inni nazionali. h 18.55 Squadre in campo: Italia con l'ormai abituale divisa verde. h 18.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni tecniche prima del rientro in campo per l'avvio della contesa, che ha di fatto assunto i contorni di un "Dentro o Fuori". h 18.45 Musti dovrà infondere coraggio sin dall'inizio ...

h 18.30 Giunge anche il momento della formazione ufficiale dell'Inghilterra: INGHILTERRA: Croft, Palfreeman, Medina, Webb, Wallace, Goldstein, Dickson, Reed, Davis, Rexha, Bettson, Ward, Rooke, Sims. CT Michael Skukal h 18.03 Arriva la formazione ufficiale dell'Italia per questo secondo match del Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali ...

Il programma di Italia-Inghilterra – La presentazione di Italia-Inghilterra Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, secondo incontro del Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5. Ad Eboli gli azzurri di Alessio Musti andranno a caccia del primo successo in terra campana, dopo il pareggio di ieri contro la Bielorussia, per avvicinare il ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : gli azzurri di Musti non possono sbagliare contro l’Inghilterra : La Nazionale italiana di Calcio a 5 torna subito in campo quest’oggi per il secondo incontro del Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania. Gli azzurri sono reduci da una partita non positiva, per l’approccio, contro la Bielorussia. Il 3-3 finale, frutto più dei nervi che del gioco, va analizzato e non ci si potranno replicare gli stessi errori. Troppo molli i nostri portacolori contro la compagine di Aliaksandr ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Italia - rimonta e 3-3 con la Bielorussia. Merlim pareggia - Mammarella salva a 3? dal termine : Pari col brivido per l’Italia nel primo incontro del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2020. Gli azzurri pareggiano per 3-3 con la Bielorussia, ma vedono davvero grigio per buona parte del primo tempo, in cui ci sono tre gol in meno di 10 minuti per i bielorussi. La risposta Italiana è lenta, ma inesorabile, e si completa con il 3-3 di Merlim e con il clamoroso salvataggio di Mammarella negli ultimi istanti. Dopo soli 49 secondi la ...

00'00 FINSCE QUI: E' 3-3 00'03 MIRACOLO DI MAMMARELLA SULL'ULTIMA OCCASIONE: l'estremo difensore respinge sul tiro a botta sicura di Rogovik. 00'22 MERLIIIIIIIIIIM 3-3 ITALIA: GRANDE SCHEMA DEGLI azzurri, CON IL NUMERO 10 CHE INFILA CON UN TIRO DI PUNTA LA PORTA DIFESA DA CHURYLIN 00'28 Entra ora Marcelinho, mentre Musumeci viene toccato duro in mezzo ...

02'50 azzurri col portiere di movimento, impersonificato da Marcelinho. 02'52 MERLIM RECUPERA LA PALLA, TAGLIA FUORI MEZZA DIFESA E POI DI PUNTA CHIAMA ALL'ENNESIMO MIRACOLO CHURYLIN 03'30 Si ricomincia. A breve potrebbe arrivare il portiere di movimento per gli azzurri. 03'35 Timeout Italia. Situazioni falli: Italia 5-3 Bielorussia. 04'00 Ercolessi sul ...