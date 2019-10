Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Annagrazia, membro della Camera dei Deputati appartenente a Forza Italia, sul tweet della sindaca Raggi: “Bloccare un’intera città e pretendere che itengano in casa la spazzatura è assurdo: non oso immaginare come si sveglierà Roma domattina. Ancora più inaccettabile, però, è ilRaggi che dopo aver distrutto la Città si erge a paladina dei”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagraziacommentando il tweet dellaVirginia Raggi. “Quello che davvero ha stufato isono i disservizi quotidiani dei trasporti e il degrado in cui sono costretti vivere facendo lo slalom tra buche e animali di ogni genere. E sono stufi di un’amministrazione che cerca costantemente di sfuggire alle proprie responsabilità nascondendosi dietro a un dito. Roma è ostaggio di una Giunta: tutti contiamo i ...

matteosalvinimi : #Salvini: ci opporremo a qualsiasi taglio al diritto alla Salute. In Calabria l’anno scorso 40mila cittadini hanno… - romadailynews : Calabria: cittadini romani stanchi di un #Sindaco incapace: #Roma – Arrivano le parole di… - Strill_it : Tir al porto di Reggio Calabria, i Verdi: ‘Ora parlino i cittadini, chi ha elementi vada in Procura’… -