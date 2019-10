Cagliari | agli arresti domiciliari Alberto Scanu su decisione del Tribunale del Riesame

Cagliari - Nainggolan a cuore aperto : “ho scelto di tornare per mia moglie - è più facile per lei combattere dove è nata” : Il centrocampista del Cagliari ha parlato della scelta di tornare al Cagliari, presa per permettere alla moglie di guarire con serenità Gli errori e gli eccessi sono alle spalle, Radja Nainggolan sembra aver messo definitivamente la testa a posto, compiendo quel passo in avanti che tutti si aspettavano da lui. Messo alla porta dall’Inter, il belga ha scelto di tornare a Cagliari, una decisione presa anche per far felice la moglie ...

Il mistero della morte di Mattia Ennas precipitato da un palazzo a Cagliari : disposta autopsia : Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Ennas, il giovane di Quartu Sant'Elena trovato senza vita all'alba di domenica 25 agosto dopo essere precipitato da un palazzo nel quartiere di Mulinu Becciu. Il pubblico ministero ha disposto la riesumazione del cadavere. Al momento non ci sono indagati: la Procura procede con l'ipotesi di morte in conseguenza di altri reati e di furto.Continua a leggere

Cagliari - emergenza per la scomparsa di un maestro di scuola : si cerca Marco Frau : Marco Frau, insegnante della scuola primaria di Assemini (Cagliari) è scomparso da ormai 9 giorni. L'uomo avrebbe lasciato la casa dove vive da solo con gli amatissimi gatti e cani, lasciati senza custodia, senza avvertire nessuno. Preoccupatissimi i familiari e gli scolari, da cui è molto amato. La figlia Michela: "Papà chiamami".Continua a leggere

Paura al porto di Cagliari : nave cargo va a sbattere contro traghetto passeggeri : L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, e ha coinvolto una nave cargo e una traghetto passeggeri, entrambi della compagnia di navigazione Tirrenia. Alla base dello scontro la rottura di un cavo di uno dei rimorchiatori della nave merci che era già al massimo della potenza per contrastare il forte vento in fase di attracco.Continua a leggere

Cagliari - il fatturato cresce e ora si attende lo stadio : Il campionato è appena agli inizi ed è ancora presto per dare verdetti definitivi, ma tra le sorprese di questo avvio di stagione c’è certamente il Cagliari, guidato da un presidente come Tommaso Giulini che ha dimostrato già in sede di calciomercato di voler far sognare i tifosi e finora ci è riuscito appieno. Il […] L'articolo Cagliari, il fatturato cresce e ora si attende lo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto l’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio : Questo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto l’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio Comandante Marittimo Nord

Naingoolan a Linea Diletta : «Tornare a Cagliari una scelta semplice» : Nuovo appuntamento con “Linea Diletta“, il format di interviste targato DAZN condotto da Diletta Leotta, giunto alla seconda stagione e che ha ora per protagonista Radja Nainggolan. Tanti i temi affrontati, a partire dalla decisione di tornare a Cagliari, dove sta dimostrando in questo avvio di stagione di non avere certamente perso le sue doti […] L'articolo Naingoolan a Linea Diletta: «Tornare a Cagliari una scelta semplice» ...

Cagliari - bambino di 12 anni muore durante una crociera : Quando la nave da crociera, a bordo della quale viaggiava insieme ai genitori e ai fratelli è attraccata al porto di Cagliari, era già morto. Una malore improvviso, e al momento inspiegabile, ha provocato il decesso di un bambino di 12 anni tedesco sulla Msc Divina attraccata nello scalo del capoluogo sardo. L'allarme è scattato poco prima dell'arrivo in Sardegna della nave, quando la Capitaneria di Cagliari è stata informata della morte del ...

Cagliari - 12enne tedesco muore sulla nave da crociera per un malore improvviso : Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo della nave Msc Divina, attraccata questa mattina al porto di Cagliari. È accaduto a un 12enne di nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, ...

Cagliari - bimbo muore durante crociera nel Mediterraneo : “Malore inspiegabile” : Tragedia a bordo della Msc Divina, attraccata stamani al porto di Cagliari. Un bambino tedesco di 12 anni è morto a bordo della nave mentre era in navigazione da Palermo a Cagliari.Continua a leggere

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Brescia-Fiorentina 0-0! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Mila-Lecce 2-2 - beffa Pioli! : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Brescia-Fiorentina ...

La Samp ferma la Roma - Nainggolan lancia il Cagliari - Torino ko : La Roma non va oltre lo 0-0 contro la 'nuova' Samp di Ranieri, cosi' il Cagliari - grazie a un eurogol di Nainggolan e al guizzo di Faragò

Cagliari - la dedica commovente di Nainggolan : il gol è per la moglie malata di tumore : Radja Nainggolan segna il suo primo gol dopo il ritorno al Cagliari: il centrocampista dedica la rete alla moglie Claudia in lotta contro un tumore da diversi mesi Radja Nainggolan firma il suo primo gol con la maglia del Cagliari. E che gol! Il centrocampista belga segna la rete del vantaggio dei sardi sulla Spal grazie ad un missile che si spegne sotto l’incrocio. Nel post partita la dedica va alla moglie Claudia, da diversi mesi ...