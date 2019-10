Cade in casa e resta a terra per tre giorni | anziano salvato grazie all’allarme dato dai

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cassano Cade in casa del Conversano - bene Bolzano e Siena : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2019, in cui continua a vincere la Ego Siena, che sconfigge anche la Mfoods Carburex Gaeta per 37-23, restando in testa alla classifica, mentre i campioni in carica del Bolzano si impongono nel remake dell’ultima finale scudetto sul Pressano per 27-22, grazie alle 6 reti di un ritrovato Stefano Arcieri. cade il Cassano Magnago, uscito sconfitto dal Pala San Giacomo di Conversano ...

Topo Cade dal soffitto della Casa Bianca e “atterra” sul pc di un giornalista : il video : Attimi di panico nella sala stampa della Casa Bianca quando martedì è letteralmente caduto dal soffitto un Topo, che è “atterrato” sul pc portatile di un giornalista, il corrispondente dell’Nbc Peter Alexander, che ha documentato l’accaduto in un video pubblicato sui social. Il Topolino ha scatenato il caos tra i cronisti presenti, che hanno iniziato ad urlare e a tentare di catturare il roditore, ma invano perché questo ...

Topo Cade dal soffitto alla Casa Bianca e atterra sul pc di un corrispondente Nbc : Sorpresa in sala stampa alla Casa Bianca. Un Topo è “letteralmente” caduto dal soffitto sul computer portatile del corrispondente dell’Nbc, Peter Alexander, creando un parapiglia, racconta il sito The Hill. Il piccolo roditore, spaventatissimo, si è messo a correre qua e là, sotto i tavoli della stanza dove scrivono i giornalisti, rifugiandosi poi nella sala dei briefing. In other news: A mouse ...

Tornano a casa prendendo l’ascensore ma a casa non arriveranno più - cosa acCade a una coppia : Una coppia di coniugi, novantenni, Sherwood e Caroline Wadsworth di 90 e 89 anni ha terminato la propria esistenza in un modo tragico. Innanzitutto questa vicenda è accaduta in Georgia, negli Stati Uniti. I due erano usciti erano andati a fare la spesa e al ritorno, come ogni giorno, hanno preso l’ascensore. Questa volta, però, è accaduta una tragica fatalità. l’ascensore si è bloccato e nessuno se ne è accorto per quattro lunghi ...

Casal Bruciato - 33enne muore Cadendo dal quinto piano : Roma – Tragedia a Casal Bruciato, dove nella tarda mattinata di domenica un 33enne è precipitato dalla finestra del quinto piano, morendo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, giunti sul luogo intorno alle 12:45 dopo essere stati chiamati da diversi abitanti del quartiere, che hanno segnalato al 112 la presenza di un corpo esanime all’interno del cortile condominiale. I soccorritori appunto hanno ...

Risultati Ligue 1 - 8^ giornata – Il Lione Cade in casa - il Nantes ringrazia e vola in testa - la classifica : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia dopo il turno infrasettimanale che ha regalato qualche sorpresa. Come ad esempio il tonfo interno della capolista PSG, caduta per 0-2 contro l’Angers. Per Neymar e compagni c’è adesso la trasferta di Bordeaux. cade in casa il Lione nell’anticipo delle 13.30, vince il Nantes che vola in testa a 16. Il Lilla va in casa del Nizza, impegno casalingho il Monaco. Il ...

Cade dalle scale mentre sta facendo dei lavori in casa e muore : era in pensione da pochi mesi : Francesco Siccu aveva solo 62 anni. Sardo emigrato a Pinerolo, dopo la pensione era tornato a vivere in provincia di...

Assicurazione casalinghe 2019 : cos’è - come funziona - coperture - costo - sCadenze ottobre : Assicurazione casalinghe 2019: come funziona, scadenze ottobre e novità. Il prossimo 15 ottobre scade il termine per pagare l’integrazione di 11,09 euro relativa al premio annuale dell’Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici. La copertura, istituita con la legge n. 493/1999, garantisce prestazioni economiche a beneficio di coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita attività in ambito domestico. L’Assicurazione è ...

Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro bambina di due anni - cosa acCade alla piccola è indescrivibile : Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva un pitone albino in casa. Il pitone era tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno il pitone affamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dalla teca e ha strangolato la bambina e poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaia Hanno provato ad ammazzare il pitone ma la bambina era ormai già morta ...

Lodi - bambino Cade dal balcone : Angel - ragazzo-eroe - si tuffa e lo salva. Il piccolo era solo in casa : Miracolo nel Lodigiano dove un giovane - Angel - è riuscito a salvare con un balzo nel vuoto un bimbo di 4 anni che, attaccato alla balaustra di un balcone, a un certo punto non ce l'ha...

Entra in casa per rubare e vede che il proprietario di casa è morto - cosa acCade : Un ladro si è intrufolato in un appartamento per rubare. Ha girato la casa in cerca di oggetti preziosi ma, quando è arrivato in cucina ha fatto una scoperta terribile: la proprietaria, una donna di 73 anni, era morta . L’uomo, per lo spavento, ha gettato a terra alcune cose che aveva deciso di portare via ed è fuggito terrorizzato. Quando qualche giorno dopo i vicini di casa si sono insospettiti e che la donna non uscisse più di casa e hanno ...

Ladro entra in casa per compiere una rapina - quando sente il piccolo di casa cosa gli dice - acCade una casa da brividi : Questa vicenda è accaduta nella cittadina di Schwanewede, vicino Brema. Un uomo era entrato in una casa per compiere una rapina e aveva sorpreso la baby sitter con i bambini. Aveva suonato al campanello e , quando la baby sitter aveva aperto l’avav spinta con violenza ed era entrato in casa. Lui che era armato ha ordinato alla baby sitter di dargli i soldi ma la ragazza non ne aveva e allora ha provato a incutere paura ...