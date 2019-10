Brindisi | la riserva naturale di Torre Guaceto vince il Blue Park Award

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Importantissimo riconoscimento per ladi, in Puglia. L'importante parco naturalistico, che comprende ambienti acquatici e di terra, si trova tra i comuni die Carovigno, e negli scorsi giorni, in Norvegia, durante la conferenza sugli oceani, il Marine Conservation Institute ha assegnato allaitaliana l'importante premio noto come "". Si tratta di un riconoscimento internazionale, che poche aree protette possono vantare nel mondo. Durante la conferenza norvegese sono stati solo sei i parchi che sono stati giudicati "blu", ovvero quelli che rispettano gli elevati standard scientifici richiesti dall'istituto.insieme alla Galàpagos Oltre allana, ci sono altri cinque parchi che sono stati premiati comeblu, tra cui le Isole Salomone e le spettacolari Galàpagos. Il Marine Conservation ...

