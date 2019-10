Brexit | Boris Johnson lancia la sfida | andiamo al voto il 12 dicembre

Johnson : elezioni il 12 dicembre Brexit - Boris tenta lo showdown : Boris Johnons intende proporre al Parlamento la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito per il 12 dicembre prossimo. Lo ha detto lui stesso alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. Il premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare... Segui su affaritaliani.it

Brexit - Boris Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre : Il premier britannico Boris Johnson presenterà lunedì 28 ottobre una mozione per la convocare elezioni a dicembre. Il voto dell’aula sarà il 29 ottobre

CAOS Brexit/ Amici - avversari - trappole - elezioni : i dilemmi di Boris Johnson : Sì all'accordo BREXIT, ma no ad un iter rapido della legge che lo implementa. Rimane lo scenario di una uscita "hard". Cosa succede adesso

Rinvio Brexit. Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre : Incapace di ammettere la sconfitta. Boris Johnson è pronto a scartare il suo stesso accordo di Brexit e a convocare

Brexit : è caos nel Parlamento UK dopo l'ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

Brexit - Bercow : “Camera dei Comuni non voterà l’accordo”. Altro stop di Westminster per Boris Johnson : La Camera dei Comuni non voterà lunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di Westminster, John Bercow, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato Bercow, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento ...

Brexit - Boris Johnson appeso a cinque voti : Dopo il voto che non c’è stato sabato, con il rinvio deciso per emendamento, nelle prossime 48 ore il premier si gioca l’uscita dalla Ue, che vuole completare a tutti i costi entro il 31 ottobre senza ulteriori rinvii. Ma ci sono degli ostacoli

Boris Johnson si è dovuto piegare : ufficiale Brexit rinviata al 31 gennaio 2020 : Una figuraccia dopo l’altra per BoJo. Aveva detto “meglio morto in un fosso” che un rinvio sulla Brexit. Ma Boris

Brexit - il Parlamento vota per un nuovo rinvio. E Boris fa il gioco delle due lettere con l'Ue Scheda |Cos’è successo sabato : Nuova frenata dei parlamentari britannici, che chiedono un altro rinvio. Johnson: il voto sull’accordo si terrà la prossima settimana. L’Ue «prende atto» del voto e chiede di essere «informata sui prossimi passi»

Brexit. Boris Johnson vuole andare allo scontro : elezioni e secondo referendum : Il premier Boris Johnson nega che la legge lo vincoli in alcun modo. Anzi afferma di non avere alcuna intenzione

Boris Johnson ha perso ancora - su Brexit : Il parlamento britannico ha votato per rimandare il voto sull'accordo raggiunto con l'Unione Europea e ora si parla di un nuovo rinvio di Brexit

Colpo di scena a Westminster : passa l’emendamento che rinvia la Brexit. Sconfitto Boris Johnson : Con 322 voti contro 306 è stato approvato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Oliver Letwin che rischia di far naufragare il piano di Boris Johnson per un’uscita dalla Ue il 31 ottobre. Prima infatti andrà approvata la legislazione nazionale che regolamenterà la Brexit. Johnson: "Non negozierò un rinvio con la Ue".Continua a leggere

Brexit - discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese : la diretta : Si discute e si vota il nuovo accordo sulla Brexit di Boris Johnson. Segui la diretta dalla House of Commons. L'articolo Brexit, discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - il partito del rinvio sfida Boris : Boris Johnson chiede al Parlamento di approvare l’accordo da lui raggiunto sulla Brexit con l’Ue e avverte la Camera dei Comuni che “ora è arrivato il tempo” di decidere. Aprendo oggi il dibattito straordinario sul deal alla Camera dei Comuni, il primo ministro conservatore ha ricordato come l’aula non sia stata “in grado di trovare” una soluzione per oltre tre anni dopo il referendum del 2016. ...