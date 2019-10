Boxe | Daniele Scardina esalta Milano e difende l’internazionale IBF dei supermedi King

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019)non delude le aspettative della vigilia, infiamma l’Allianz Cloud die domina il match contro Ilias Acherguindo così il titolo internazionale IBF dei pesi. Il pugile nativo di Rozzano si è imposto con un netto verdetto unanime (98-91; 98-91; 97-92), il divario tecnico nei confronti dell’avversario belga di origini marocchine è stato davvero molto ampio e l’esito dell’incontro non è mai stato in discussione nell’arco delle dieci riprese. Il 27enne si è distinto per un uso sapiente del jab sinistro con cui ha fiaccato la resistenza del rivale, mandato ko nel secondo round e poi controllato agevolmente nonostante un infortunio alla mano destra accusato durante la terza frazione. Il nostro portacolori, che già da diversi anni si allena a Miami, ha confermato il pronostico e ha così difeso questa cintura per la seconda ...