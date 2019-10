Bordoni | tweet Raggi offende lavoratori | romani stufi per il resto dell’anno

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Davide, coordinatore romano di Forza Italia, in merito alpubblicato dalla sindaca: La sindaca di Roma, invece di parlare ai dipendenti delle aziende partecipate romane, affida a Twitter la sua insofferenza verso lo sciopero di oggi; ma la definizione manipolo di sindacati che tiene una Città in ostaggio è una dichiarazione cheproprio quei padri e quelle madri di famiglia che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per la nostra comunità, dai trasporti alle mense scolastiche. Lacritica chi osa contestarla ma facesse funzionare la Città, l’Amministrazione e le sue aziende Partecipate invece di cambiare vertici e assessori in continuazione. Il primo cittadino abbandoni i social e il palazzo, si confronti con ichelo sono di certo, ma non degli scioperi (in)giustificati, sonodi questa ...

