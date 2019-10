Bocciata dal voto alle europee | premiata dalla Raggi | Danzì piazzata al vertice della

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Criticata per il curriculum “abbellito” sulla millantata collaborazione con l’Anac di Raffaele Cantone, candidataelezioninonostante fosse indagataprocura di Brindisi,urne nonostante fosse stata prescelta dal leader Luigi Di Maio come capolista per il Nord-ovest. Le recenti macchie nella lunga e proficua carriera professionale non hanno però offuscato la stima di cui gode ai piani alti del Movimento 5 Stelle: Maria Angela Danzi è stata scelta da Virginiacome segretario generaleCittà Metropolitana di Roma Capitale (l’ex provincia, detta in soldoni), la carica amministrativa più prestigiosa dell’ente di governo dei 120 Comuni che ne fanno parte. È stata nominata ieri 24 ottobre per un incarico che tra stipendio base e indennità per anzianità, posizione e di ...

