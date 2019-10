Biathlon | Daniele Cappellari | “Il tiro mi viene naturale | so dove lavorare nel fondo La

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un sogno diventato realtà. Nell’arco di due stagioni, ventiduenne di Forni di Sopra (UD), ha saputo conquistarsi spazio nella squadra azzurra del. Dopo il Mondiale juniores di Otepää del marzo 2018, quando era tesserato per l’ASD Società Sportiva Fornese, ha esordito in Coppa del Mondo nella staffetta di Oslo. Ad Anterselva, sede dei prossimi Mondiali, ha potuto gareggiare nella sprint e in questa stagione l’atleta delle Fiamme Oro, con il passaggio nella squadra A, si troverà a disputare la sua prima annata nel circuito maggiore. Con il passaggio alla Squadra A è cambiato anche il programma? Cosa puoi dirci dei tuoi allenamenti con Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi? “Sono aumentate parecchio le ore di intensità, anche se ho un programma più conservativo rispetto a Windisch e Montello, che sono abituati a rispettare questi carichi di lavoro da ...

