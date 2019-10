Bersani | ' Quello che non si può fare subito si deve promettere come prospettiva'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Pier Luigi, presidente di Articolo Uno e deputato di LeU, è stato ospite della puntata del 24 ottobre di Piazzapulita, trasmissione di Corrado Formigli, in onda in prima serata su La7. L'ex ministro si è soffermato su vari aspetti dell'attuale fase politica.parla di Renzi e difende la Manovra Appena giunto in trasmissione, aè stato mostrato un video di Matteo Renzi, registrato durante la Leopolda, che si è tenuta a Firenze lo scorso fine settimana, di cuiha detto 'Ci sono anche le mosche cocchiere, anche riguardo alla sua volontà diil Governo, forse ha capito in anticipo cosa stesse succedendo'. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dell'accostamento fra il leader di Italia Viva ed Emmanuel Macron,ha sostenuto che sarebbe del tutto inappropriato, in quanto il presidente francese, al momento della sua elezione, ha rappresentato una ...

elvise1657 : RT @CinziaEmanuelli: Quindi Bersani ci conferma quello che molti di noi avevano da sempre sospettato: PD di Zingaretti aveva già sottobanco… - Bardamu_x : RT @LorenzoZL74: Per Bersani il male assoluto é volere meno tasse. E sono contento che lo dica perché é la pura essenza dell' elettore medi… - Euristic3000 : RT @LorenzoZL74: Per Bersani il male assoluto é volere meno tasse. E sono contento che lo dica perché é la pura essenza dell' elettore medi… -