Berrettini-Thiem | Semifinale Atp Vienna 2019 | orario | tv | streaming e palinsesto

Tennis - ATP Vienna 2019 : Berrettini sfida ancora Thiem - Monfils-Schwartzman l’altra semifinale : Oltre al match nel quale Matteo Berrettini ha battuto il russo Andrey Rublev in due set tiratissimi entrando ufficialmente tra i primi dieci Tennisti del mondo, si sono disputati oggi anche gli altri tre quarti di finale dell’ATP 500 indoor di Vienna. La cronaca del match di Matteo Berrettini ufficialmente top 10 Il beniamino di casa e testa di serie numero 1 Dominic Thiem è rimasto in campo solo 20 minuti poiché il suo avversario, lo spagnolo ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : sorteggiato il tabellone. Berrettini pesca Edmund - Sinner e Sonego con due qualificati - subito Thiem-Tsonga : E’ stato sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna, che assieme a quello di Basilea sarà l’ultimo del 2019 prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle ATP Finals. Proprio questo è l’obiettivo di diversi tra coloro che prendono parte a questo torneo, che ha nella testa di serie numero 1 il padrone di casa Dominic Thiem, subito atteso da un difficile impegno con il francese Jo-Wilfried ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano trionfa e torna nei primi otto della Race per le ATP Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio! 6-4 SERVIZIO E DRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Semifinale per il romano che torna tra i primi otto della Race e affronterà Sascha Zverev! A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non ...

ATP Shanghai – Berrettini Show! Thiem eliminato in due set : l’azzurro in semifinale : Berrettini in semifinale al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro elimina in due set Thiem Che spettacolo Matteo Berrettini al torneo ATP di Shanghai: il tennista azzurro ha staccato il pass per la semifinale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Al termine di una tostissima battaglia, ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non glielo concede. 40-A Dritto in rete di Berrettini, altra palla break. 40-40 Prima vincente di Berrettini. 40-A Lob di rovescio lungo di Berrettini, palla del controbreak. 40-40 Serve and volley di Berrettini sulla seconda, Thiem lo fulmina ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Thiem. 30-0 Fallisce il cross stretto di rovescio Berrettini. 15-0 Risposta di rovescio a metà rete di Berrettini. 5-3 Servizio e dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran dritto d’attacco di Thiem. 40-15 Altra prima vincente di Berrettini. 30-15 Rovescio in rete di Berrettini. 30-0 Prima vincente di Berrettini. 15-0 Dritto vincente di Berrettini! 4-3 Stavolta Berrettini ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 3-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran volée smorzata di rovescio di Berrettini! 30-30 Doppio fallo di Berrettini. 30-15 Servizio e dritto vincente di Berrettini. 15-15 Bellissimo rovescio lungolinea di Thiem. 15-0 Rovescio di Berrettini che tocca il nastro e diventa vincente. 2-3 Risposta di dritto lunga di Berrettini. 40-0 Prima vincente di Thiem. 30-0 Risposta di rovescio lunga di ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 2-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Passante deviato dal nastro di Berrettini che poi chiude col dritto vincente. 40-0 Risposta di rovescio in rete di Thiem. 30-0 Ace di Berrettini. 15-0 Smash vincente di Berrettini. 1-2 Prima vincente di Thiem. 40-15 Gran palla corta di rovescio di Thiem. 30-15 Berrettini costretto a mettere in rete un rovescio. 15-15 Rovescio in rete di Berrettini. 0-15 Gran dritto di Berrettini. 1-1 ...