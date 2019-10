Berrettini-Rublev | Atp Vienna 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La cavalcata di Matteoverso le ATP Finalsprosegue ed oggi vivrà probabilmente una giornata fondamentale, visto che il romano sarà impegnato nei quarti di finale del torneo ATP di. L’azzurro affronterà il russo Andrey, cercando di conquistare un posto in semifinale sul cemento austriaco. L’obiettivo è assolutamente quello di trovare un altro successo a, per guadagnare punti importantissimi in ottica qualificazione alle Finals.è in ottima forma e sta attraversando un periodo positivo ed ha appena sconfitto Kyle Edmund e Grigor Dimitrov. Non sarà facile contro unche è sempre avversario molto ostico e sta giocando bene nelle ultime settimane. Matteo-Andrey, quarto di finale del torneo ATP di, si giocherà alle 14.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena ed in ...

