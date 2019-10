Berrettini avanza a Vienna | da lunedì è top 10

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-4 - il romano avanza al secondo turno! Altro mattoncino in proiezione Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Finisce dunque la giornata degli italiani per oggi, con il successo di Berrettini che costituisce un Altro mattoncino nella corsa alle ATP Finals di Londra. Domani avremo Fabio Fognini a Basliea contro l’australiano Alexei Popyrin ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

US Open – Berrettini avanza : staccato il pass per gli ottavi di finale : Berrettini agli ottavi di finale agli US Open: l’australiano Popyrin eliminato in quattro set Sorride Matteo Berrettini agli US Open: il 24enne romano ha staccato il pass per gli ottavi di finale del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York, eliminando l’australiano Popyrin. L’azzurro, numero 25 del ranking ATP, ha trionfato col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(3-7), ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Andreescu batte Wozniacki. Nadal vince senza problemi - più tardi Berrettini. Andujar batte Bublik e avanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 MATCH Nadal – Lo spagnolo si impone 3-0 su Chung: 6-3, 6-4, 6-2. 22.17 Isner trova il break su Cilic: esulta lo statunitense che sale 4-2 ne secondo parziale. 22.14 Zverev e Bedene sembrano avviati verso un nuovo tie break: sono 5-5 nel secondo set. 22.11 Nadal accelera: 4-2 nel terzo set a suo favore. 22.07 MATCH Andujar – Il tennista di Cuenca vince 6-4, 6-3, 6-2 contro il ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

