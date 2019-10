Berlusconi rivela un segreto “Putin mi ha detto che Salvini non ha preso soldi dalla

Giuseppe Conte - una pesantissima telefonata a Silvio Berlusconi : la rivelazione di Gianfranco Rotondi : Basta una telefonata tra Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi a cambiare il quadro politico italiano. In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex Dc Gianfranco Rotondi e spesso influente "consigliere" del Cav dentro Forza Italia suggerisce al premier la strada per diventare "il nuovo Aldo Moro". Leggi

ll vero piano di Berlusconi rivelato da Schifani : come spacca la maggioranza : "come il governo Prodi, anche questo esecutivo nasce con una maggioranza eterogenea in cui si ritrovano il post ideologismo qualunquista dei 5 Stelle e lo statalismo di Pd Leu. Ma la politica ha le sue regole che non obbediscono al poltronismo. Perciò, proprio come con Prodi, spaccheremo questa alle