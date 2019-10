Basket femminile | Serie A 2019-2020 | Venezia | Ragusa e San Martino per continuare a

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata diA1 di. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-, ma promette spettacolo anche la sfida trae Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di sabato. Sarà una sfida chiave per la salvezza visto che le due formazioni sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Tra le padroni di casa la giocatrice più pericolosa è Brcaninovic capaci di 12 punti di media, mentre per costa Masnaga è Pavel il faro con le medesime medie dell’avversarie. La domenica sarà, invece, aperta da una delle capoliste ovveroche ospiterà alle 17.00 Sesto San Giovanni. Tra le due formazioni la differenza è ...

