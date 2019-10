Basket | 6a giornata serie A 2019-2020 | apre Trento-Treviso | chiude Cantù-Sassari

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6adi. In programma tre anticipi., alle 19.00, la Dolomiti Energia, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhiin quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la volta della capolista Virtus Bologna sul campo della Leonessa Brescia. Entrambe sono state sconfitte nell’ultima tornata di Eurocup, anche se la debacle di Brescia, la quale ha segnato solo 35 punti contro il Darussafaka, è stata sicuramente più ecletante.il sabato, alle 20.45, la sfida del Taliercio tra Reyer Venezia e Vanoli Cremona. I primi sono reduci dal successo in Eurocup contro il Limoges, che ha parzialmente riscattato il passo ...

