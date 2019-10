Bari | 24 arresti per la guerra interna al clan Parisi | ricostruiti 2 omicidi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una spaccaturaalaveva provocato 3 morti tra gli affiliati e una serie di intimidazioni in stile camorristico, vendette e agguati incrociati. È quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di, coordinata dalla procura distrettuale antimafia, in due anni di indagini sulle famiglie egemoni nel rione Japigia che ha portato all’arresto di 24 pregiudicati. Al centro dello scontro tra gli appartenenti al gruppo mafioso nel quartiere a sud del capoluogo pugliese il controllo del business della droga. Stando agli accertamenti dei magistrati, Antonio Busco, tra gli arrestati nell’operazione, ritenuto ‘figlioccio’ del boss Savinuccio, aveva iniziato a rinnegare l’appartenenza alla famiglia Palermiti, alleata di, tentando una ascesa personale. Per “punirlo”, la sera del 17 gennaio 2017 fu ucciso un suo ‘pusher’, ...

