Bambino di 4 mesi piange troppo | babysitter lo picchia | arrestata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ilperché. È finita nei guai una21enne di Daytona Beach in Florida. Any Godden è statadalla polizia per abuso di minore e violenza domestica. Ildi quattrovittima delle ire dalla ragazza era stato lasciato dai genitori a casa della Godden. È da lì che laè partita con destinazione ospedale tenendo tra le braccia il piccolo con un braccio penzolante e inanimato, fornendo ai medici una strana spiegazione: mentre si trovava in cucina avrebbe sentito un forte rumore, come di un osso che si rompe, e una volta uscita avrebbe visto il bimbo sul dondolo con il braccio rotto. I dottori hanno subito chiamato la polizia e la ragazza è stata interrogata più volte. Quest’ultima ha riferito agli agenti almeno un altro paio di versioni che non la vedevano mai come colpevole. Gli agenti hanno però compiuto un sopralluogo e hanno ...

