Avv Taormina | ' La Juventus non può essere vittima di estorsione | ritiri le denunce'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una delle notizie più chiacchierate in questo mese di ottobre è la questione riguardante lee alcune frange di ultrà bianconeri, accusati dalla società di Agnelli diper alcuni biglietti ottenuti per assistere alle partite all'Allianz Stadim. L'avvocato, insieme all'avvocato Monica Arossa, è stato scelto come difensore dagli ultrà bianconeri accusati, nello specifico parliamo di Corrado Vitale, Massimo e Umberto Toia. Presente al Palazzo di Giustizia,è stato intervistato proprio dal noto giornale torinese e ha dichiarato che il processo in questione è complicato ma che sia lui che la sua collega faranno di tutto per districarlo e risolvere la situazione, salvaguardando al massimo i loro assistiti. In un tweet lo stesso avvocato ci ha tenuto a precisare che "Può un gigante come la Juvedile". Un invito ...

Albarien : RT @GiancaGuarin: Avv. Taormina boom: ''Juventus, sorpreso per la presenza di Pairetto: perchè si è arrivati a tanto?'' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: L'avv. #Taormina: 'Sono nemico giurato della #Juve. Che strano un #Pairetto nel club...' - boysan69qo : RT @biscone69: Avv. Taormina, sulla presenza nella dirigenza bianconera di Alberto Pairetto, figlio dell’ex arbitro coinvolto nello scandal… -